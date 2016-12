Sorin Grindeanu, propus miercuri de PSD pentru funcţia de premier, a declarat că nu are nici un fel de vulnerabilitate, conform antena3.ro.

„O spun răspicat, nu am niciun fel de vulnerabilitate”, a declarat el, miercuri, la Antena 3.

Întrebat despre cursul la Academia de Informații și dacă e ofițer acoperit, Grindeanu a spus „nu”.

Sorin Grindeanu: Nu sunt ofițer acoperit

Întrebat cum a ajuns să studieze la Academia de Informații, Grindeanu a explicat: „În 2012, când am plecat din funcția de viceprimar ca deputat, am venit în Parlament. Am trecut comisia de IT și buget-finante. Am ajuns în comisia de IT. Exista acele negocieri pe algoritm(...). Nu îmi plăcea componența și am mers la conducerea Camerei. Cu totul întâmplător, uni din cei care erau membri în comisia de Apărare și mai departe la SRI au renunțat. Am fost chemat, mi s-a spus uite mergi aici, e în regulă, e o comisie absolut importantă. Am mers, nu am avut ce să comentez, eu sunt un om disciplinat și înțeleg anumite rațiuni”.

Sorin Grindeanu: Nu am terminat Academia de Informații

„Nu sunt absolvent, nu am terminat Academia de Informații, nu am făcut master acolo - era un curs de o lună jumate în care am fost mulți alți deputați, pe Siguranță și securitate națională”, a declarat Sorin Grindeanu.