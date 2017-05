Strategia Ghiță

De mai multă vreme, Ghiță dorea să-și recapete identitatea românească, în Serbia, ca să poată face câteva tranzacții comerciale (între care cumpărarea unei case). Invita la el fel de fel de apropiați, dar poliția noastră nu era interesată să le ia urma. Dacă n-ar fi insistat Iohannis, Ghiță ar fi umblat și azi sub numele Ivanovici. O parte din câmpurile tactice de acasă l-ar fi vrut pe Ghiță, speriat, să mai rămână în Serbia. Dragnea era ultimul interesat să riște mărturii de-ale lui Ghiță despre relațiile sale cu Coldea. Iohannis, dimpotrivă, era în fruntea celor interesați de astfel de mărturii. Kovesi nu mai putea influența lucrurile, dar se baza pe moleșeala lui Iohannis și pe tărăgănarea cercetărilor, așa cum cerea interesul lui Dragnea.

Acum, Ghiță se află în procedurile e recăpătare a identității sale românești. Exil politic? Firește. Serbia știe că extinderea UE a încetat pentru multă vreme și n-are de ce să se teamă că România o va amenința cu veto în cazul unui vot de aderare.

Ce interese mai poate avea Ghiță? Să se poată întoarce cândva în țară fără să fie hărțuit de DNA cu dosare abuzive. Așadar, ținta sa este Kovesi. Dacă își va putea face o stație de televiziune (în genul fostului OTV), cazul Kovesi e ca și rezolvat. Prin România TV nu mai acționează, ca să nu expună oamenii de acolo acuzațiilor (abuzive) de favorizare a făptuitorului. Va lovi, oare, și în Dragnea sau va prefera să îl aibă aliat, în speranța că, după Iohannis, e de așteptat să-l avem președinte pe actualul șef al PSD? Îl încurcă Ponta, care continuă să spere că Dragnea își va rupe cumva gâtul. Ghiță e obligat să nu țină cont prea serios de mofturile lui Ponta. Dar cel mai mult îl încurcă „metoda Condrea“. Are nevoie de protecție de stat în Serbia și noul președinte sârb este prieten cu Ponta mai mult decât cu Ghiță.

Tot acest tablou indică faptul că Ghiță își pregătește revenirea în țară abia după 2019, anul următoarelor alegeri prezidențiale.

S-ar putea să acționeze decisiv doar în campania electorală a acelui an.

Abia atunci ar avea valoare maximă mărturiile sale.

Sună viitorul bine pentru Ghiță? În plan politic se va fi resemnat că nu are decât talent de… sponsor. În privința afacerilor, domeniul în care s-a consacrat (IT), are tot viitorul înainte. În plan personal, Ghiță are de trecut peste obstacolele puse în calea sa de Codruța Kovesi. Dacă va duce acest război într-o nouă combinație politică, riscă alte complicații. Nu-i rămâne decât soluția personală în care se află acum. Dar are nevoie și de noroc… Iar acest noroc ar putea fi interesul lui Iohannis de a conduce, sub mască, o campanie pentru anihilarea șefei DNA. Nenorocul ar putea fi reprezentat de interesul lui Iohannis de a-l anihila, fără mască, și pe Dragnea. Asta e, acum, dilema lui Ghiță: să-și pună încrederea în coșul acestui președinte sau nu?

Lecția Ponta l-ar sfătui să fie mult mai prudent.

Iar lecția Geoană îi spune, în clar, că Iohannis știe juca și rolul trădării. Cât despre lecția Dragnea, acolo ar fi vorba de o întreagă dramaturgie a trădării.