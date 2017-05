Suspiciuni de fraudă la construcția podului de jumătate de miliard de euro

Anunțul pentru demararea licitației de proiectare și construcție a podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila, proiect în valoare de 500 milioane de euro, publicat pe Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe 29 aprilie 2017, este ilegal pentru că nu are indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărâre de Guvern, susține Alin Goga, consilier juridic în cadrul CNAIR. Conform acestuia, Compania, care este în subordinea Ministerului Transporturilor, a introdus în anunț două condiții rezolutorii care deschid posibilitatea unei fraude uriaşe de 500 de milioane de euro pentru că societatea beneficiară, CNAIR, poate refuza semnarea contractului pe motiv că nu s-a obținut HG-ul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, introducând un arbitrariu uriaș în decizia beneficiarului care poate face deliberat chestiuni formale, astfel încât să nu se obțină aprobarea acelor indicatori.

De asemenea, adaugă Goga, CNAIR poate să condiționeze un eventual câştigător să accepte anumiți subcontractori, eventuale beneficii materiale necuvenite pentru semnarea contractului condiționat de asigurarea finanțării lucrării, introducând, iarăşi decizia arbitrară a beneficiarului care poate să nu facă demersurile legale şi la timp pentru obținerea finanțării. În plus, mai afirmă Goga, există deja două contestații contra unei documentații "proaste promovate pe genunchi de directorul general Ştefan Ioniță (șeful CNAIR, n.r.), secondat de directorul Horia Nicolae (directorul de achiziții, n.r.)... una are numărul 92/34956/17.05.2017 de înregistrare în CNAIR, iar cealaltă e din 25 mai depusă direct la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC)". "Deci, trecând peste ilegalitatea anunțului de licitație pentru un obiectiv care nu are indicatorii tehnico-economici aprobați, încălcând chiar dispozițiile recente transmise prin hârtii oficiale de către Ministerul Transporturilor ,se prefigurează cea mai mare combinație frauduloasă "legală", prin forțarea unui câştigător, care a cheltuit mulți bani pentru această licitație (documentație, avocați, experți, studii, eventual proiectare) să accepte nişte condiții arbitrare, nelegale, pentru a putea semna contractul...", susține Goga.

CNAIR a transmis Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice documentaţia de Atribuire pentu execuţia unui Proiect care cuprinde Podul suspendat peste Dunăre, în zona Brăila. După obţinerea validării, CNAIR urmează să publice Anunţul de Participare pentru lansarea licitaţiei publice. Lungimea totală a Proiectului este de 23,413 km şi cuprinde două secţiuni: drumul principal Brăila – Jijila, cu o lungime 19,095 km şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan – Măcin, în lungime de 4,328 km. Podul suspendat peste Dunăre, structura principala din cadrul Proiectului, va avea o lungime de 1.974,30 de metri, din care 1.120 metri reprezintă deschiderea centrală. La această se adaugă două deschideri laterale de 489,65 metri, pe malul dinspre Brăila şi 364,65 metri pe malul dinspre Tulcea. Gabaritul pe verticală al podului suspendat va fi de cel puţin 38 m de la nivelul maxim de inundaţie al Dunării, astfel încât să fie îndeplinite criteriile de navigaţie fluvială. Conform studiului de fezabilitate, valoarea totală a investiţiei depăşeşte 2 miliarde de lei, fără TVA.