Tabloul strâmb al economiei în primele opt luni ale anului

Primele opt luni de guvernare PSD-ALDE s-au caracterizat printr-o explozie necontrolată a cheltuielilor cu salariile și asistența socială, o prăbușire accelerată a investițiilor și o ușoară scădere a veniturilor raportate la PIB. Astfel, cheltuielile cu salariile, pensiile și asistența socială au crescut din ianuarie până în august 2017 până la 76% din veniturile fiscale, față de 69% cât au fost în perioada similară a anului trecut, iar sumele alocate pentru investiții au ajuns la 1,3% din PIB comparativ cu 2%. Acestea vin pe fondul unor venituri care nu reușesc să fie mai mari ca anul trecut. Conform execuției bugetului general consolidat pe primele opt luni, România a raportat un deficit de 6,5 miliarde lei, respectiv 0,78% din PIB, față de deficitul de 3,1 miliarde lei, respectiv 0,41% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2016. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 160,4 miliarde lei, reprezentând 19,2% din PIB, sunt sub nivelul atins în primele opt luni ale anului, când s-a consemnat o pondere de 19,33% din PIB. În schimb, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 166,9 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 11,0% față de primele opt luni ale anului trecut. Toate aceste cifre se traduc astfel: colectări mai mici la buget, bani mai mulți pentru salarii, pensii și asistență socială și tăieri din investiții, adică de acolo de unde România poate acumula bunăstare. Peste toate acestea se așterne situația îngrijorătoare în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Execuția bugetară arată că România a atras în primele opt luni 7 miliarde de lei de la UE, adică 1,5 miliarde de euro. Or, într-un document privind "Evoluţia fluxurilor financiare dintre România şi Uniunea Europeană" se specifică faptul că în primele 8 luni ale anului s-au atras 2,978 miliarde de euro. Dintre aceștia, 1,6 miliarde de euro reprezintă Fondul de Garantare Agricolă, adică bani care în cea mai mare parte a lor doar tranzitează bugetul țării. Fondurile structurale și de coeziune sunt doar 273 milioane de euro, iar ținta PSD este de peste 4 miliarde de euro la finele acestui an.

Potrivit execuției bugetare, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 166,9 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 11,0% față de primele opt luni ale anului trecut. Cheltuielile de personal au crescut cu 21,4% față de aceeași perioadă a anului precedent fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederilor O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 şi completarea unor acte, precum și de creșterile salariale acordate în 2017, respectiv creșterea cu 15 % a salariilor din sănătate și din educație de la 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituțiile şi autoritățile publice ale administrației publice locale care beneficiază de majorarea cu 20% începând cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.250 lei la 1.450 lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 50% a salariului brut şi a sporurilor pentru personalul din instituțiile publice de spectacole sau concerte începând cu 1 februarie 2017, precum și aplicarea începând cu 1 iulie 2017 a prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, creștere mai mare înregistrându-se la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de 6,5%. Subvențiile sunt în creștere cu 4,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce dobânzile sunt mai mici cu 5,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 11,3%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, și cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1000 lei, precum și alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale cum sunt: creșterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocației de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); creșterea indemnizației acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi și majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcționari publici parlamentari, auditori ai Curții de Conturi.