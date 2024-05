(VIDEO) Xi Jinping, ca un star în Serbia. Ce i-au auzit urechile

Preşedintele Chinei Xi Jinping a fost primit miercuri la Belgrad de omologul său sârb Aleksandar Vucic, înainte de discuţii bilaterale menite să aprofundeze legăturile economice între Beijing şi această ţară europeană prietenă, transmite AFP.

China a investit miliarde de euro în Serbia şi în Balcani, în special în sectoarele minier şi manufacturier. Semn al solidităţii relaţiilor, Beijingul şi Belgradul au semnat anul trecut un acord de liber-schimb.

Însoţit de soţia sa Peng Liyuan, Xi Jinping a fost primit miercuri de Aleksandar Vucic pe covorul roşu, în faţa principalelor clădiri guvernamentale, în sunet de fanfară militară.

Preşedintele chinez a fost întâmpinat cu imnul naţional al ţării sale, înainte de a da mâna cu mai mulţi responsabili sârbi.

„Avem o poziţie clară şi simplă în ceea ce priveşte integritatea teritorială a Chinei”, a declarat Vucic în faţa unei mulţimi adunate în faţa clădirii guvernului. „Da, Taiwanul este China”, a subliniat Vucic, potrivit televiziunii de stat sârbe RTS.

Această declaraţie l-a încântat probabil pe Xi Jinping, în condiţiile în care China revendică insula cu 23 de milioane de locuitori, pe care o consideră parte a teritoriului său naţional, notează AFP.

Preşedintele chinez a sosit la Belgrad marţi seara târziu, după o vizită de stat în Franţa.

În afară de Franţa, celelalte două ţări alese de Xi Jinping pentru prima sa deplasare în Europa după 2019 – Serbia, apoi Ungaria, unde se va deplasa miercuri seara – sunt considerate cele mai amicale faţă de Rusia şi China de pe continentul european.

Ministrul sârb al finanţelor, Sinisa Mali, a declarat pentru canalul public RTS că discuţiile de miercuri vor viza un „mare proiect”, fără a face alte precizări.

Vizita lui Xi Jinping la Belgrad coincide cu data comemorării a 25 de ani de la bombardamentul NATO asupra ambasadei Chinei, care a făcut trei morţi, pe 7 mai 1999.

Ambasada a fost lovită în timpul unei campanii de bombardamente de mai multe luni întreprinse de NATO împotriva unor ţinte sârbe, în timpul războiului din Kosovo.

Ulterior, SUA şi-au prezentat scuze, afirmând că hărţi neactualizate l-au făcut pe pilotul avionului incriminat să greşească ţinta.

Revenind asupra acestui eveniment într-un articol publicat marţi în cotidianul sârb Politika, Xi Jinping a scris că NATO „a bombardat fără ruşine” ambasada chineză.

„Poporul chinez preţuieşte pacea, însă el nu va permite niciodată ca tragedia istoriei să se reproducă”, a subliniat Xi, lăudând totodată „prietenia invincibilă” dintre China şi Serbia.

Xi Jinping arrived in Serbia. He was met by President Vučić and an impressive delegation from the entire top leadership of the country.

The visit of the head of the People’s Republic of China began on the 25th anniversary of the NATO bombing of the Chinese Embassy in Belgrade. pic.twitter.com/QgOixz52lo

— S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) May 8, 2024