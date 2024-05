(VIDEO) Un avion F-35 nou s-a prăbușit

Un avion de luptă F-35 s-a prăbușit pe un deal din New Mexico.

Avionul de luptă a căzut în apropiere de aeroportul Albuquerque International Sunport în timp ce călătorea către o bază a forțelor aeriene din California.

Pilotul a supraviețuit accidentului, dar a fost grav rănit, potrivit oficialilor.

Conform ABC News, care citează un oficial american, avionul era un F-35 nou. Pilotul transfera aeronava de la o fabrică a Lockheed Martin, către o bază militară, pentru a fi predat armatei SUA. Compania Lockheed Marin a anunțat că avionul s-a prăbușit după ce a realimentat la baza Kirtland Air Force din New Mexico. Destinația finală era Edwards Air Force din California.

An F-35 Fighter jet has crashed into a hillside in New Mexico.

The fighter jet went down near International Sunport in Albuquerque while travelling to an Air Force base in California.

The pilot, survived the crash but was seriously injured, according to officials. pic.twitter.com/HvUFfknFbe

