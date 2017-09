Tensiuni în fieful premierului

Sezonul estival nu a fost de bun augur pentru mai multe organizații ale PSD. După Iași, Timiș și Gorj, mai nou, au explodat orgoliile și în fieful actualului premier, Mihai Tudose, la Brăila. Și în organizația dunăreană au fost amânate alegerile pentru desemnarea noii conduceri tot din cauza recent încheiatei lupte politice pentru alegerile locale parțiale.

Răgazul impus de centru cu care s-au pricopsit și pesediștii de la Brăila a încins și mai tare lupta internă. Iar de la diverse jocuri de culise s-a ajuns și la ironii de tot felul între președintele Consiliului Județean, Francisk Chiriac, și actualul lider al organizaţiei, senatorul Ion Rotaru. Chiar și în ciuda vorbelor în răspăr, aruncate pe faţă, Chiriac susţine că nu există niciun fel de tensiune la nivelul organizaţiei. Și totuși, șeful de CJ consideră că nu trebuie să dea explicaţii nimănui în legătură cu dorinţa sa de a candida. Supărat pe atitudinea colegului său, senatorul Rotaru s-a dus cu jalba în proțap la CExN-ul PSD de la Constanţa, ca să găsească o soluție la premierul Mihai Tudose și la Liviu Dragnea.

Tensiunile, „trimise“ și la oftalmolog

Anunţul președintelui Consiliului Județean Brăila, Francisk Chiriac, privind intenţia de a candida pentru poziţia de preşedinte al organizaţiei PSD Brăila, a creat o serie de tensiuni la nivelul partidului. Deşi a afirmat că nu este supărat şi că nu are nimic împotriva candidaturii lui Chiriac, preşedintele interimar al organizaţiei, senatorul Ion Rotaru, a avut o atitudine critică la adresa „baronului“ local, chiar dacă afişată voalat, sub formă de glumă. Șeful judeţului subliniase că este nevoie de o întinerire a organizaţiei PSD Brăila, iar Rotaru a declarat la rândul său, ironic, că s-ar putea ca el să aibă „o problemă cu oftalmologul, fie Chiriac o să aibă o problemă cu el după asta“. „Dacă trebuie să îmi schimb dioptriile, dacă vede mai bine Consiliul Judeţean activitatea organizaţiei… poate vedem şi noi mai bine ce se întâmplă la Consiliul Judeţean între timp. Dar asta e altă poveste“, a punctat senatorul PSD. De asemenea, tot pe un ton ironic, liderul interimar al social-democraţilor a subliniat că îi admiră sinceritatea lui Chiriac şi că speră să nu se răzgândească în privinţa intenţiei de a candida. „Eu nu port ochelari. Dar o să mă duc să îmi fac un control, poate că am eu nevoie. Nu ştiu dacă s-a supărat atunci domnul Rotaru. Avem o relaţie foarte bună. Chiar am avut o discuţie pe anumite subiecte, pentru că dumnealui se duce la CEx şi l-am rugat să transpună mai departe domnului preşedinte de partid şi miniştrilor câteva probleme. Până la urmă este decizia mea personală, ca membru de partid, să candidez la o funcţie. Cred că a fost o reacţie de moment a domnului preşedinte Rotaru. Eu am aflat că mai sunt şi alţi doritori în partid care vor să candideze. Nu e niciun fel de problemă“, a arătat, la rândul său, Francisk Chiriac.

Alegeri cu dezlegare de la centru

Conflictul dintre Rotaru și Chiriac ar putea atinge un nou nivel dacă președintele interimar l-ar convoca pe „baron“ să dea explicații partidului despre activitatea de la Consiliul Județean Brăila. Chiriac susține că este pregătit să dea socoteală și că nu ar avea nimic împotriva unei astfel de invitații. Acesta a afirmat că se află în grafic cu programul de guvernare pe care şi l-a asumat în 2016. Alegerile interne care ar pune capăt acestor lupte intestine din fieful premierului Mihai Tudose trebuie fixate de conducerea centrală a PSD. Șeful CJ şi-a manifestat speranţa ca la votul dat în cadrul alegerilor interne viitoare ale PSD Brăila să participe şi premierul Mihai Tudose. „Mi-aş dori foarte mult ca premierul să vină la alegeri. Este membru de partid al organizaţiei Brăila. Mi-aş dori să fie şi votul lui în acea tolbă. Bineînţeles, e liber să voteze cu cine crede dânsul de cuviinţă“, a mai spus Chiriac.

Primarul, dat și el la o parte

O altă încleștare verbală a apărut și în momentul în care primarul Brăilei, Marian Dragomir, a vrut să îşi expună poziţia în privinţa unei eventuale candidaturi pentru șefia organizaţiei PSD. Acesta a fost întrerupt de șeful interimar al filialei. Senatorul Ion Rotaru a intervenit şi a precizat că ştie sigur că primarul nu va candida, deoarece au purtat o discuţie în urma căreia a luat decizia să nu se înscrie în cursă, fiind extrem de ocupat cu treburile de la Primărie.