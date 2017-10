Toader, despre subiectul care ar fi declanşat criza din Guvern

Ministrul Justiţiei,Tudorel Toader, a declarat, marţi, că nu este abilitat să sesizeze CCR în cazul Belina, afirmând că premierul, preşedintele Senatului şi al Camerei Deputaţilor sunt abilităţi să facă acest lucru, precizând că ministerul a făcut draftul şi "mai departe este problema decidenţilor".

“Sunt ministru în acest Guvern, un Guvern politic, particip la aplicarea unui program politic pe segmentul justiţie, dar rămân un ministru independent. Prin urmare nu vă răspund eu dacă există sau nu un conflict politic cum aţi spus. Nu pot da eu explicaţii cine a generat acest conflict şi cum va fi soluţionat el. Ce vă pot spune eu este faptul că în Guvern a fost pusă problema posibilităţii sesizării CCR cu privire la un posibil conflict juridic de natură constituţională între Ministerul Public, prin DNA, care anchetează procedurile, împrejurările, circumstanţele, legalitatea adoptării a două HG”, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, întrebat ce se întâmplă cu sesizarea pe care a anunţat-o cu privire la cazul Belina, în contextul crizei politice.

Ministrul Justiţiei nu este abilitat să sesizeze CCR, afirmat Tudorel Toader.

“(…) Prim-ministrul este subiect de sesizare a CCR, după cum şi preşedintele Senatului, după cum şi preşedintele Camerei Deputaţilor, în niciun caz ministrul Justiţiei nu este abilitat să sesizeze CCR. În cadrul Guvernului, primindu-se această solicitare, această dezbatere, în mod firesc, premierul s-a adresat Ministerului Justiţiei, ministrului Justiţiei să facă acel draft de posibilă sesizare. Ministerul Justiţiei l-a făcut, mai departe este problema decidenţilor, oricine poate sesiza fie Guvernul, fie preşedintele Camerei Deputaţilor, fie preşedintele Senatului”, a spus Toader.

Solicitat să precizeze dacă sesizarea a fost înaintată premierului, ministrul Justiţiei a afirmat că în Guvern a citit draftul solicitat.

”Nu comentez declaraţiile altor demnitari. Consider că am răspuns la această întrebare. Eu nu am vorbit de la mine atunci în Guvern, am vorbit după draft”, a răspuns Tudorel Toader.

Premierul Mihai Tudose a declarat că ministrul Justiţie caută încă o încadrare a acţiunii şi aşteptă să aibă “un feed-back” de la acesta.

"Doamna ministru Sevil Shhaideh a făcut o solicitare în acest sens. Eu am adresat-o ministrului Justiţiei. Domnul ministru al Justiţiei a venit în şedinţa de Guvern şi ne-a prezentat faptul că a primit scrisoarea şi că încearcă să elaboreze un răspuns. De fapt, să încerce să vadă în ce măsură îşi poate fundamenta un document către Curtea Constituţională. De atunci, n-a mai venit cu răspunsul (...) Trebuie să am un feed-back de la Ministerul Justiţiei, de la domnul profesor, care înţeleg că încă caută o încadrare a acţiunii", a spus Tudose, întrebat dacă Guvernul va sesiza CCR în dosarul cu privire la lacul Belina.

Tudose a afirmat că, în Guvern, ministrul Justiţiei a avut argumente atât în favoarea, cât şi argumente în defavoarea sesizării CCR.

"A rămas că se duce acasă să cerceteze", a spus Tudose.