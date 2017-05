Trump, față în față cu Papa Francisc

Papa Francisc l-a primit miercuri în audiență pe președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Update Întâlnirea a început la ora locală 08:33 (6:33 GMT) și a durat ceva mai mult de 20 de minute, cât obișnuiesc să dureze discuțiile Papei cu șefii de stat și de guvern care îl vizitează. Donald Trump s-a prezentat la întâlnire împreună cu soția sa, Melania, care s-a îmbrăcată în negru și și-a pus un văl pe cap.

Papa Francisc l-a primit pe Trump cu un ''încântat să vă cunosc'' și apoi ambii au intrat în biblioteca privată, unde s-au așezat față în față la un birou. Suveranul Pontif s-a scuzat față de Trump că nu vorbește bine engleză, dar președintele american l-a contrazis. După câteva secunde de discuții informale, fotografii, cameramanii și ziariștii au fost invitați să părăsească sala, moment în care a început dialogul privat, cu ajutorul interpreților.

Conținutul conversației Papei Francisc cu Trump va fi cunoscut doar prin intermediul unui comunicat difuzat de biroul de presă al Vaticanului la sfârșitul reuniunii, în condițiile în care liderul american nu are prevăzute declarații de presă în Italia.





Cei doi lideri au exprimate de nenumărate ori puncte de vedere foarte diferite, Papa contrazicându-l fățiș pe liderul american

- Trump, în februarie 2016: "Papa [...] îmi pune la îndoială credința, am fost foarte surprins să văd asta, dar sunt creștin, sunt mândru de asta, OK? Pentru un lider religios, a pune la îndoială credința cuiva este rușinos'.

- Papa Francisc, în mai 2017 despre întâlnirea cu Trump: 'În discuția noastră vor ieși la iveală lucruri, eu voi spune ce gândesc, el va spune ce gândește, însă nu am dorit niciodată să judec pe cineva fără a auzi acea persoană'.

- Trump, în iunie 2015: 'Voi construi un mare zid, și nimeni nu construiește ziduri mai bine decât mine, credeți-mă, și le voi construi foarte ieftin. Voi construi un mare, mare zid la granița noastră de sud și voi pune Mexicul să plătească pentru acel zid. Țineți minte ce spun.'

- Papa Francisc, în februarie 2016: 'O persoană care se gândește doar să construiască ziduri, oriunde ar fi ele, și nu să construiască poduri, nu este creștină. În Evanghelie nu scrie asta [...] Dacă acest om [Trump] spune așa ceva, nu e creștin.'

- Trump, în iunie 2015: '(Mexicanii din SUA) aduc droguri, aduc criminalitate. Sunt violatori și unii, presupun, sunt oameni buni, dar vorbesc cu polițiștii de frontieră și ei ne spun ce primim.'

- Papa Francisc, în aprilie 2017: 'Este adevărat, noi [în Europa] suntem o civilizație care a încetat să mai facă copii, dar am și închis ușa pentru migranți. Aceasta se cheamă sinucidere.'

- Trump, în martie 2016 la CNN: 'Cred că islamul ne urăște.'

* Papa Francisc, în iulie 2016: 'Cred că nu este corect să identifică islamul cu violența. Nu este corect și nu este adevărat.'