Trump începe campania de curățenie la Casa Albă

Imediat ce a revenit din primul său turneu extern, președintele Trump a înființat o „celulă de criză“ la Casa Albă, pentru a riposta la atacurile presei legate de presupusele sale legături cu Rusia și pentru a reface strategia de comunicare a administrației.

Cea mai importantă misiune a „celulei de criză“ ține de identificarea personajelor din cadrul administrației care au oferit presei informații pe surse, folosite pentru campania anti-Trump, campanie pe care echipa președintelui o consideră „sincronizată și coordonată“. Televiziunea CBS a anunțat marți că au fost identificate trei persoane care au sifonat informații de la Casa Albă. Cei trei urmează să fie demiși. „Oficiali de la Casa Albă consideră că scurgerile din discuția lui Trump cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov sunt o «încercare deliberată» a oficialilor care au rămas din timpul administrației Obama de a provoca daune administrației Trump“, relatează CBS. În urmă cu o săptămână, echipa lui Trump a trimis susținătorilor președintelui un e-mail intitulat „Sabotaj“, în care arată că „sunt indivizi din birocrația noastră care doresc să-l saboteze pe președintele Trump și întreaga noastră mișcare America First“.

Fără să sugereze vreo legătură între această campanie de „curățenie“, presa americană a anunțat demisia directorului de comunicare al Casei Albe, Mike Dubke. Se mai așteaptă schimbări la Casa Albă: purtătorii de cuvânt vor apărea tot mai puțin în fața camerelor de luat vederi, iar președintele își propune să răspundă la mai multe întrebări din partea presei.

„Putin are răbdare“

În întreg acest context al campaniei anti-Trump din presa americană este interesantă alegerea cotidianului Financial Times de a promova un interviu cu directorul Vneștorbank din Rusia, o instituție de stat patronată de ministerul de Finanțe de la Moscova. Directorul VTB spune că la Washington este o „casă de nebuni“, care se opune îmbunătățirii relațiilor cu Rusia. „E ridicol. Lupta anti-Trump prin folosirea «cărții rusești» este nebunie curată. Sunt uluit. Elitele sau birocrații luptă împotriva lui Trump și asta îl împiedică să aibă un dialog cu Rusia“. Cât despre Putin, „din câte am vorbit cu el, știa că nu va fi ușor; acum, el are răbdare“, spune directorul Andrei Kostin, un apropiat al președintelui Putin. Apariția acestui interviu în Financial Times, fără vreo notă critică la adresa Rusiei, poate fi interpretată ca o invitație adresată liderilor occidentali de a-și reconsidera atitudinea față de Donald Trump.

