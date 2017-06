Turcan: "Absolut ridicol!"

Președintele interimar al PNL Raluca Turcan afirmă pe pagina persoală de Faceook că tot ceea ce au susţinut liberalii legat de PSD și Liviu Dragnea s-a confirmat "la milimetru", apreciind totodată că "nimic bun nu se va întâmpla cu Ponta şi cu Grindeanu baricadaţi în clădirea Guvernului României".

"Tot ceea ce a susținut PNL din ianuarie până acum a fost confirmat la milimetru.

Am spus că programul economic al PSD este nesustenabil și am avut dreptate. De la impozitul pe gospodărie, la legea salarizării - toate sunt proiecte făcute doar pentru a fi povestite în emisiuni de televiziune, nicidecum pentru a fi implementate.

Am spus că Liviu Dragnea este obsedat de control și că această obsesie va bloca guvernarea și - am avut dreptate! De la Ordonanța 13 și până acum, am tot spus că politica lor oficială e "noaptea ca hoții" și am avut dreptate.

Ei înșiși se acuză în aceste zile de hoție la scenă deschisă. Am spus că PSD este nereformabil - și am avut dreptate. La PSD, în 2017, iată că reforma vine cu Victor Ponta. Nimic bun nu se va întâmpla cu Liviu Dragnea șef la PSD.

Nimic bun nu se va întâmpla cu Ponta și Grindeanu baricadați în clădirea Guvernului României. PSD-ismul este același - antidemocratic, îndreptat împotriva libertăților cetățenești. De obicei, fracțiunile extremiste ocupă Guvernul. La noi, principalul partid de la guvernare ocupă Guvernul.

Este absolut ridicol! Și contraproductiv României!", a scris Turcan pe pagina sa de Facebook.