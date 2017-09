Unde zice Pinalti că i-a spus Blaga să lase banii

Fostul primar de Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, a relatat, vineri, în instanță, unde a fost audiat ca martor în procesul fostului lider PDL, Vasile Blaga, că a dus mai multe tranşe de bani la sediul PDL din Modrogan, bani pe care i-a lăsat secretarelor, fiindcă aşa i-ar fi cerut Vasile Blaga, transmite Mediafax.

Pinalti a povestit în faţa judecătorilor Tribunalui Bucureşti că, în noiembrie 2008, după alegerile parlamentare, s-a stabilit o alianţă pentru formarea unui nou guvern din care făceau parte PDL şi PSD, la momentul respectiv având loc o întâlnire la sediul Guvernului, o şedinţă între reprezentanţii celor două partide pentru formarea echipei de guvernare.

"Înţelegerea a fost ca fiecare dintre ele să deţină în guvern 9 aleşi, respectiv să-şi împartă în aceeaşi proporţie funcţiile de conducere. În ceea ce mă priveşte, arăt că la acel moment aveam calitatea de preşedinte al filialei PDL Neamţ, primar Neamţ şi vicepreşedinte PDL la nivel naţional. Personal mi-am dorit ca dintre companiile de stat să-mi revină SC Hidroelectrica S.A., având în vedere formaţia mea de inginer electro-mecanic, însă nu am primit-o, fiindu-mi repartizată Transelectrica S.A. Urma ca fiecare dintre partide să deţină măcar un secretar de stat la nivelul minsterului pe care-l obţinuse. Această repartizare încrucişată asigura fiecărui partid un pol de putere în fiecare minister", a spus Gheorghe Ştefan în faţa magistraţilor.

Toate drumurile duc la partid

Fostul primar a mai spus că, la începutul anului 2009, a discutat cu ministrul Economiei de la acea vreme, Adrian Videanu, pentru desemnarea unei persoane la conducerea Transelectrica S.A. şi Teletrans, propunerea urmând să fie Horia Hăhăianu, acesta fiind recomandat de Dan Grigoriu, un cunoscut al fostului preşedinte al Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase.

"După instalarea lui Hăhăianu la conducerea Teletrans, am avut o întâlnire între mine, Grigoriu, Hăhăianu şi Berdilă Horaţiu ca reprezentantul firmei Romsys în domeniul IT. Ne-am întâlnit la un hotel, la o masă şi acolo ne-am dat girul, am convenit ca Romsys-ul lui Berdilă Horaţiu să încheie nişte contracte cu SC Teletrans ca să contribuie cu bani la finanţarea partidului PDL. (...) După înţelegerea pe care am avut-o la restaurant, martorul Grigoriu Constantin Dan mi-a cerut să mă duc cu el la secretarul general PDL, Vasile Blaga, de pe Aleea Modrogan 22 pentru a-i aduce acestuia la cunoştinţă despre înţelegerea încheiată cu Berdilă Horaţiu de la Romsys. După trei luni de la semnarea contractului, în mai 2009 am mers cu Dan Grigoriu, aşa cum mi-a cerut, de vreo trei ori la inculpatul Vasile Blaga, la biroul lui din Modrogan 22, unde acest martor a şi adus 50.000 euro. Nu i-a dat inculpatului personal, Blaga i-a indicat să-i dea uneia dintre secretare, bani destinaţi finanţării partidului. Pe una o chema Sanda Dean şi Dana", a povestit Gheorghe Ştefan.

Gheorghe Ştefan a relatat în faţa magistraţilor şi cum a dus singur mai multe tranşe de bani la sediul partidului, pe care le-a înmânat secretarelor.

"Am mai mers încă o dată cu 50.000 euro şi încă o dată cu 100.000 euro. În mai-iulie, primele două virări de bani, iar a treia, în septembrie-octombrie 2009, în apropierea alegerilor prezidenţiale. După alegerile prezidenţiale, partidul a rămas cu datorii şi la o discuţie pe care am avut-o cu Blaga şi îmi spunea că cei din aripa Stolojan... partidul are datorii. I-am transmis lui Grigoriu că trebuie să mai achităm nişte datorii şi dacă poate să ne sprijine. În 2010, acesta m-a căutat la Hotel Carol şi mi-a zis că are 500.000 euro pentru partid. I-am zis să vină cu mine la partid şi nu a venit că a avut treabă. L-am sunat pe Blaga şi i-am dus eu banii şi Blaga mi-a spus să-i las uneia dintre secretare", a mai spus fostul edil.

Ştefan a mai declarat că banii pe care îi lăsa secretarelor au fost daţi în euro, dar că niciodată nu a primit documente justificative, pe care de altfel, nici nu le-a cerut.

"S-ar putea să fi avut o agendă unde nota sumele primite, n-au fost niciodată documente justificative, nu am avut chitanţe sau orice altceva. Nici noi nu ceream şi nici ei nu dădeau. De vreme ce nu au fost încheiate contracte de sponsorizare, nu pot spune că acele tranşe de bani erau legale", a completat Gheorghe Ştefan.

Dosarul în care fostul lider PDL Vasile Blaga este acuzat de trafic de influență în legătură cu finanțarea ilegală a Partidului Democrat Liberal, între 2011 și 2012, se judecă la Tribunalul București. Procurorii îl acuză că ar fi primit 700.000 de euro de la fostul primar din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan. DNA a dispus disjungerea cauzei față de mai multe persoane printre care Horațiu Berdilă și Gheorghe Ștefan, cercetările urmând să continue în ceea ce îi privește pe cei menționați.

Pe 26 iulie, Blaga a declarat, la Tribunalul București, că nu a avut niciodată o înțelegere cu Gheorghe Ștefan referitoare la obținerea de bani pentru finanțarea PDL.