Unsprezece abuzuri SRI, cu aprobarea CSAT

Poliţia politică practicată de SRI are subtilităţi. Nu a fost cu parul şi cu biciul. Poliţia politică a fost acoperită de 11 măsuri decise de CSAT în regimul Traian Băsescu şi cu tandemul George Maior – Florian Coldea la SRI. Care sunt acestea? Cîteva au fost confirmate de Ion Oprişor, secretar CSAT, în scrisoarea către UNJR. Dar n-au fost niciodată detaliate. Altele sunt încă necunoscute. Am încercat să le descriu, bazîndu-mă pe cele apărute în presă, dar şi pe relatările unor procurori sau ofiţeri SRI. Încerc o sinteză a acestei investigaţii şi spicuiesc din cele 11 abuzuri ale SRI comise cu aprobarea (considerată de toţi magistraţii ca fiind ilegală) a CSAT. Prin aceste măsuri, SRI a dobîndit competenţe noi, inexistente în legea de funcţionare.

- SRI a devenit autoritatea naţională în materie de interceptare prin înfiinţarea unui Centru Naţional de Interceptări, cu 8 centre regionale. Toată activitatea companiilor de telefonie mobilă este coordonată de acest Centru subordonat SRI. Toată activitatea de interceptare este coordonată de Centrul Tonola. De la 100 de oameni în momentul adoptării hotărîrii, Centrul a ajuns la peste 1.000. Sunt zile în care la Centrul Tonola se înregistrează şi se transcriu peste 500 de pagini. Circulă versiunea că în 2008-2009 au fost făcute înregistrări care reprezintă o durată mai mare de 5 ani.

- SRI a devenit centru naţional pentru combaterea agresiunii informaţionale. Această măsură a dus la „punerea în dependenţă“ a unor canale media. Punerea în dependenţă înseamnă finanţarea unor redacţii de radio, ziare, reviste, televiziuni şi site-uri. Această măsură include şi întocmirea unor colaborări individuale. Aici ar urma să reproduc lista ziariştilor sub acoperire, stipendiaţi de SRI (şi de SPP, care, ca şi fostul DGIPI, are şi un număr de oameni în presă, inclusiv în conducerea unor redacţii). Tot la acest capitol au intrat şi operaţiunile de decapitare a mogulilor care nu erau de acord cu politica unor oameni aflaţi la putere.

- SRI a devenit autoritatea naţională autorizată în materie de combatere a corupţiei, cu atribuţii atît pentru intern, cît şi pentru extern. Pentru intern: Serviciul şi-a asumat coordonarea a peste 100 de societăţi comerciale, inclusiv case cu statut de bordeluri din zona Bulevardului Decebal (unde sunt surprinşi şi înregistraţi diplomaţi, turişti sau politicieni şi oameni de afaceri români). Materialul obţinut este folosit la şantajarea acestora, iar sumele încasate, pentru derularea altor operaţiuni sub acoperire. Societăţile comerciale sub acoperire erau ajutate să cîştige contracte. Patronii care refuzau colaborarea erau trecuţi pe lista neagră. Cei care colaborau erau sprijiniţi şi, în unele cazuri, ajutau cu preluarea în consiliile de administraţie a unor membri ai Comisiei speciale de control şi supraveghere a SRI. La extern: Serviciul a primit misiunea de a sprijini investiţiile puterilor străine din state partenere sau membre UE. La fel, Serviciul a primit sarcina să sprijine marile companii multinaţionale implicate în exploatarea resurselor. Adică Exxon, Gold Corporation, Schweighofer, OMV etc.

Editorialul complet în ziarul Cotidianul versiunea tipărită