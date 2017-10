Valer Blidar și necazurile industriei

– De ani de zile se vorbește despre sistemul de educație deficitar din România, de la cadrele didactice deseori slab pregătite și fără înclinație pedagogică până la programa școlară depășită. În opinia dumneavoastră, care credeți că sunt problemele din învățământ și ce ar trebui făcut pentru îmbunătățirea acestuia?

– Calitatea dascălilor este într-adevăr marea problemă. Profesorii nu sunt interesați ce abilități are copilul. Vine salariul, trece luna, trece anul. Povestea a început prin anii ‘70-‘80, când Nicolae Ceaușescu a trecut învățământul la acord global, profesorii fiind plătiți în funcție de câți elevi promovați aveau.

Nu poți scoate valori cu tăvălugul, împingând pe oricine înainte. Știți că noi avem o școală profesională unde tinerii se înscriu să învețe o meserie.

Învățământul de stat îi repartizează aleatoriu, la domenii față de care nu au nicio înclinație. La noi se înscriu inițial unde doresc, apoi, după 6 luni, are loc o evaluare, în urma căreia constatăm dacă elevul respectiv are sau nu înclinație pentru meseria pe care a ales-o. Avem, de exemplu, o secție de operator comenzi numerice, unde elevul trebuie să știe matematică, fizică, dar dacă el nu are înclinații spre științele exacte, îi recomandăm o altă secție unde poate învăța o meserie. Și avem tineri sudori, de exemplu, care sunt foarte buni, comparabili cu cei care au 30 de ani vechime.

Am constatat că tinerii care nu au aplecare spre carte au abilități practice foarte bune. Îți trebuie responsabilitate și curaj să-i spui părintelui că nu este bun la învățătură copilul lui, însă descoperi că poate fi un bun meseriaș. În afară de două-trei excepții într-un an, scoatem oameni de excepție din această școală profesională. Fac practică și prind drag de meserie.