(VIDEO) A curs sânge și pe teritoriul Rusiei

Revanșa Ucrainei. 14 persoane au murit şi 108 au fost rănite într-un atac ucrainean, sâmbătă, la Belgorod, un oraş rusesc aflat nu departe de graniţă, a anunţat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă. Atacul ucrainean, la care Vladimir Putin a promis o ripostă, intervine după ce cu o zi înainte Moscova a efectuat cel mai amplu atac aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului, omorând 39 de oameni, potrivit celui mai recent bilanţ, relatează AFP şi Reuters.

„Potrivit celor mai recente informaţii, 12 adulţi şi doi copii au murit la Belgorod. În plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost rănite”, a scris pe Telegram Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă.

Imaginile publicate de autorităţi au arătat maşini în flăcări şi clădiri cu geamurile sparte.

