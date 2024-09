A fost inaugurat Muzeul din satul lui Brâncuşi (foto)

Muzeul de artă digitală Teen Art Museum, prin intermediul căruia, cu ajutorul ochelarilor VR, pot fi vizitate virtual operele lui Constantin Brâncuşi din toată lumea, a fost inaugurat, marţi, în comuna natală a sculptorului, Peştişani.

„Astăzi, în comuna Peştişani a avut loc un moment unic pentru comuna lui Brâncuşi, dar şi pentru judeţul Gorj, a avut loc inaugurarea unui muzeu de artă digitală, Teen Art Museum, este un muzeu care aduce noile tehnologii în legătură directă cu viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi. Astăzi, am putut să vedem elevii Liceului Tehnologic ‘Constantin Brâncuşi’ din Peştişani, dar şi seniorii din cadrul clubului ‘Bunicii comunităţii Peştişani’, care au folosit ochelari VR şi astfel au putut să nu plece din Peştişani, dar să viziteze operele lui Brâncuşi de oriunde din lume. Este un moment unic, pentru că un astfel de muzeu nu mai există în România”, a declarat, pentru Agerpres, Isabela Coară, reprezentant al Primăriei Peştişani.

Proiectul a fost gândit de Asociaţia Be TeeN din Târgu Jiu şi realizat cu ajutorul unei finanţări obţinute de la Ministerul Culturii, prin Administraţia Fondului Cultural Naţional, şi al unei cofinanţări acordate de Primăria Peştişani.

Proiectul are o valoare de 130.000 de lei.

„Proiectul a pornit de la o idee pe care am văzut-o la un schimb de experienţă acum mai bine de un an în Irlanda. (…) Aceste instrumente digitale, de exemplu VR, pot fi folosite pentru a aduce mai aproape oportunităţi pentru tinerii din rural, pentru a fi parte din lumea culturii. Aşa ne-am gândit şi noi să facem acest muzeu digital şi să folosim instrumentele VR pentru a aduce oamenii din comunitate şi nu numai mai aproape de operele şi viaţa lui Brâncuşi. Facem un apel către turiştii din ţară şi nu numai să vină să viziteze acest muzeu care este creat în integralitate de tineri şi de ideile lor. (…) Cu ajutorul ochelarilor VR se pot vedea operele, conţinutul pe care l-am creat, filmările pe care le-am creat, dar pot să vadă şi alte biblioteci virtuale din Europa sau alte locuri, folosind foarte simplu aplicaţii de genul Youtube sau alte platforme. (…) Am achiziţionat 5 perechi de ochelari VR”, a precizat, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Be TeeN, Roxana Pistol.

Muzeul este găzduit de sala de festivităţi a Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” din Peştişani, până la sfârşitul lunii octombrie urmând să fie încărcat tot conţinutul în platformele VR.

Ulterior, va fi stabilit şi un program de vizitare pentru turişti.