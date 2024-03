Louis Gossett Jr., un actor american devenit celebru prin rolul său de sergent Emil Foley din Un ofițer și un domn cu Richard Gere, a murit la vârsta de 87 de ani. Presa americană a dat vestea, citând familia ca sursă. Actorul s-a stins din viață în Santa Monica, California, din cauze care nu sunt dezvăluite momentan.

OSCARUL ȘI ACTIVISMUL

Primul său film la cinema, A Raisin in the Sun, datează din 1961. Aproximativ douăzeci de ani mai târziu a făcut istorie câștigând Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar. A fost primul care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar și al treilea afro-american care a ridicat statueta după Hattie McDaniel (cea mai bună actriță în rol secundar în 1940 pentru Gone with the Wind ) și Sidney Poitier (cel mai bun actor principal în 1964 pentru Lilies of the Field). După ce a ajuns în cătușe sau a fost oprit de poliție de mai multe ori din motive rasiale, Gossett a înființat Fundația Eracism, creată cu scopul de a crea o lume în care rasismul nu există.