Adriana Săftoiu dă pe față strategia lui Anastasiu

Adriana Săftoiu, fost consilier prezidențial, spune că intuiește strategia lui Anastasiu, potrivit stiripesuse.ro.

„Cel putin ciudat… conferință de presă la ora 17, anunțată la ora 10…de ce ai lăsa atâtea ore la dispozitie pentru făcut scenarii si alte teorii și conspirații după ce au trecut deja prea multe zile de la momentul mult solicitat.

Se adună probe? Se asteaptă vreun avion? Vreo aterizare? Vreo decolare?

Asta imi aminteste de un alt moment critic. Cel in care s-a aflat că dl Cîțu a avut câteva ore de arest in SUA. A lăsat să treacă vreo trei zile de la aparitia informatiei în spațiul public, fără să lămurească lucrurile, apoi a anuntat o conferintă de presă unde a fost pus in fața altor intrebări si dezvăluiri (cum că a plecat din SUA si cu o datorie la nu mai stiu ce bancă) pentru că a lăsat timp suficient pentru documentarea altor aspecte.

In comunicare, situațiile de criză se rezolvă de indată. Fiecare minut aduce altă perspectivă, altă intrebare…. ,”scrie Săftoiu pe Facebook.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu va susține, duminică, la ora 17:00, o conferință de presă, la Palatul Victoria, a anunțat Biroul de Presă al Guvernului.

Conferinţa are loc în contextul solicitărilor venite din partea PSD şi AUR privind plecarea sa din Guvern.