Agricultorii moldoveni, executați silit

Fermierii moldoveni au ajuns pe mâna executorilor, după ce timp de doi ani au fost pe pierderi. Li se iau utilajele, terenurile, chiar și casele cu care au garantat împrumuturile bancare. O situație care pare desprinsă din romanele de final de secol XIX, când țăranii români au împrumutat bani ca să-și cumpere pluguri noi. După un an, au rămas și fără pluguri, dar și fără pământuri.

De două săptămâni, agricultorii moldoveni protestează în fața Guvernului de la Chilinău, dar fără niciun rezultat. Nu li s-a oferit nicio soluție la problemele lor. Din cauza blocajului generat de războiul din Ucraina, aceștia au avut pierderi economice irecuperabile. Practic, este al doilea an în care nu au reușit să-și vândă producția. Au apelat la credite bancare, pe care nu au de unde să le achite. Iar portăreii nu s-au lăsat așteptați!

În prezent, în Moldova, sunt aproximativ 140 de mii de gospodării țărănești, care asigură 40 la sută din PIB. Dacă fermierii nu vor fi salvați, va pica un întreg lanț economic, format din furnizori de semințe, îngrășăminte, procesatori etc.. Despre consecințele economice ale acestui dezastru nu are rost să amintim.

„Realitatea este că majoritatea fermierilor din Republica Moldova, cei mici și mijlocii, nu vorbim de agro-holdinguri cu capital străin, sunt falimentați. Sunt executați! Vin executorii, le iau tehnica, le iau terenurile, le iau toate sursele de trai. Nu intervine deloc statul! Nu intervine cu nicio măsură. Noi, ca fermieri, am înțeles și am asigurat coridorul verde pentru cerealele din Ucraina. Bruxelles-ul nu a dat nicio mână de ajutor pentru fermierii moldoveni. Am discutat cu doamna președinte Maia Sandu, cu ministrul Agriculturii, cu președintele Parlamentului. Am solicitat Băncii Naționale ca să intervină și să schimbe Regulamentul în privința creditelor. Nu a intervenit nimeni nici acolo. Avem două săptămâni de proteste, fără niciun rezultat. Nu intervine absolut nimeni. Este grav de tot! Noi discutăm între noi, că singura soluție este să facem unirea cu România, să se facă regulă în țara asta. Ori punem mâna pe furci și-i dăm jos pe cei de la guvernare. Dacă punem mâna pe furci parcursul european al Republicii Moldova este compromis”, a declarat fermierul Sergiu Stefanco.

Acesta a explicat că au demonstrat înțelegere și bunăvoință, atunci când de la vârful Uniunii Europene i s-a cerut Republicii Moldova să asigure un coridor pentru transportul cerealelor din Ucraina. Nimeni însă, de doi ani, nu a mișcat un deget la problemele lor, deși le-au semnalat peste tot, inclusiv într-un protest comun cu fermierii români, la Bruxelles.

„Următorul pas va fi să punem mâna pe furci”

În urmă cu o săptămână, un grup de europarlamentari, în frunte cu Siegfred Mureșan, s-a aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Vizita acestora a avut loc în timp ce fermierii moldoveni protestau. Niciun europarlamentar, însă, nu s-a sinchisit să transmită măcar un mesaj pe problema fermierilor.

Europarlamentarul Eugen Tomac susține că Guvernul Moldovei ar trebui să găsească soluții, fiind vorba de o problemă internă.

„Guvernul trebuie să dea o Hotărâre, prin care să le garanteze aceste credite, ca să poată supraviețui. În momentul de față, ei sunt linșați. Am vorbit cu câțiva dintre ei. În momentul de față este singura soluție. Nu fac față, bătălia este de dură. Cunosc situația, îmi pare rău pentru drama prin care trec fermierii din Moldova, care au făcut performanță fără a avea sprijin, precum fermierii din UE. Nu există o soluție europeană, pentru că e o problemă internă”, a declarat europarlamentar Eugen Tomac.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Moldova, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere pe problemele fermierilor moldoveni, fiind plecat la reuniunea Uniunii Democrate Internaționale (IDU) din Statele Unite ale Americii.