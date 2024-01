Pe străzile Bucureștiului, trăiesc nenumărați câini și pisici fără stăpân. Multe dintre aceste animale au fost abandonate de proprietarii lor, iar majoritatea sunt bolnave sau subnutrite. În plus, câinii și pisicile fără adăpost sunt expuse în permanență pericolelor de pe străzi. Animalele necastrate contribuie la multiplicarea acestei suferințe prin reproducere. Din cauza temperaturilor sub zero grade C, situația se înrăutățește dramatic – dacă prietenii noștri cu lăbuțe/necuvântători nu găsesc suficientă hrană sau un adăpost cald, moartea lor prin înfometare sau îngheț este iminentă. Pentru a îmbunătăți viața câinilor și pisicilor fără adăpost, organizația pentru drepturile animalelor PETA îi roagă pe cetățeni să se implice activ. Jana Hoger, expert în animale de companie la PETA, a pregătit câteva sfaturi utile pentru iubitorii de animale.

„În lunile de iarnă, câinii și pisicile fără adăpost au mare nevoie de ajutor, însă multe dintre aceste animale sunt încă ignorate de către oameni”, spune Jana Hoger. „Toate ființele vii merită îngrijire, protecție și respect, inclusiv animalele care trăiesc pe străzi. Chiar și acțiuni mărunte pot îmbunătăți considerabil situația acestor prieteni necuvântători și le pot asigura supraviețuirea.”

Sugestii oferite de PETA:

Adăpost împotriva intemperiilor: un adăpost care să le ofere protecție este important pentru animalele fără stăpân pe tot parcursul anului – dar iarna poate fi vital. O căsuță din lemn nu trebuie să fie neapărat costisitoare; o puteți construi chiar dumneavoastră din câteva scânduri. Căptușită cu paie sau pături, aceasta va oferi adăpost și căldură. De asemenea, persoanele care au o magazie pot să lase ușile deschise, pentru a le oferi animalelor fără adăpost un loc cald și sigur în care să se odihnească.

De obicei, câinii și pisicile de pe stradă nu găsesc suficientă hrană sau apă potabilă. Pentru ele este un mare sprijin dacă oamenii le oferă hrană adecvată și apă. În special iarna, apa trebuie schimbată și verificată în mod regulat, deoarece îngheață rapid la temperaturi scăzute. Ajutor medical: Din cauza condițiilor de viață precare, mulți prieteni necuvântători de pe stradă suferă de infestări cu paraziți, care sunt, în general, ușor de tratat. Infestarea poate fi recunoscută după mâncărimi și porțiuni fără blană. Medicamente împotriva puricilor, căpușelor și acarienilor pot fi găsite în cabinetele veterinare și în multe farmacii. Ar fi bine ca acestea să fie administrate la intervale regulate – chiar și preventiv. Dar atenție: preparatele spot-on nu trebuie aplicate pe răni deschise. Dacă un animal are leziuni, iubitorii de animale ar trebui, în cel mai bun caz, să îl ducă la un cabinet veterinar.

Câinii și pisicile necsterilizate se înmulțesc rapid. De exemplu, un câine poate produce 67.000 de urmași în 6 ani, iar o pisică poate naște până la 370.092 de urmași în 7 ani.

Motto-ul PETA este: Animalele nu sunt aici pentru a fi folosite în experimente, mâncate, îmbrăcate, folosite pentru distracție sau exploatate în orice alt mod. Organizația militează împotriva speciismului – o formă de discriminare în care animalele sunt devalorizate din cauza apartenenței lor la o specie.