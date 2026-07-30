Alertă în România după detectarea unor ținte aeriene lângă granița cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Alertă aeriană în România după ce sistemul radar al MApN a detectat ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate de la sol.

Madalina Bahrim
Alertă în România după detectarea unor ținte aeriene lângă granița cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Foto ilustriativ, sursa: Facebook/MApN

Alertă aeriană în România după ce sistemul radar al MApN a detectat ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate de la sol.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat joi seara, 30 iulie, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale a României cu Ucraina. Ca măsură de precauție, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Informațiile au fost transmise de Ministerul Apărării Naționale, care a precizat că situația este monitorizată de structurile militare specializate.

Două aeronave F-16 au fost trimise pentru supravegherea zonei

Potrivit comunicării oficiale a MApN, detectarea țintelor aeriene a avut loc în seara zilei de joi, 30 iulie, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a dispus măsurile necesare pentru verificarea situației, iar două aeronave F-16 aparținând Bazei 86 Aeriene Borcea au decolat la ora 21:12 pentru monitorizare.

Ministerul Apărării Naționale nu a transmis, la momentul comunicării inițiale, alte detalii privind natura țintelor detectate sau evoluția situației.

Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaj RO-Alert

În urma notificării transmise de Centrul Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost informat pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea.

Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populația din zonă.

MApN a precizat că va reveni cu noi informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Incidentul de joi seara are loc într-un context în care spațiul aerian al României a fost monitorizat constant pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii din Ucraina.

Potrivit unei situații prezentate de Ministerul Apărării Naționale la 26 iulie 2026, de la începutul războiului din Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în apropierea frontierei cu România.

În 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, iar în alte 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau aparate fără pilot pe teritoriul României.

Pentru anul 2026, MApN a transmis că au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri în proximitatea frontierei române, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită pentru monitorizarea și protejarea spațiului aerian.

Tot potrivit datelor comunicate de Ministerul Apărării, în acest an au fost detectate 18 pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian național.

Trei dintre aceste drone au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, iar în alte 16 situații au fost descoperite drone sau fragmente ale acestora pe teritoriul României.

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