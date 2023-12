”Am urmărit să nu cumva să iau o decizie care să dăuneze românilor”

”Nu sunt un ipocrit, nu sunt un om fals. Sunt ferm convins că salariul meu, în acest moment, depășește pe al celor care au intervenit. Am fost și eu tânăr, când mi-am dorit de toate. Am avut și câte două slujbe. Am avut și firmă privată, am vândut și la tejghea, la primul magazin pe care l-am avut cu partenerul meu, n-am avut nicio problemă. E un început de de viață”, a povestit premierul Marcel Ciolacu, la Antena3CNN.

”Am mâncat cartofi prăjiți cu brânză și cu ochiuri, și cu Sorin Grindeanu, și n-am avut nicio problemă. Am o familie modestă”, a mai susținut Ciolacu.

Răspunzând unei întrebări, premierul a susținut că el crede ”în patriotismul economic”.

”Trebuie să ne educăm și să vină natural. Când intri într-un magazin să cumperi un produs românesc, să cauți întâi și întâi să cumperi din zona industrială. Prima alegere să fie un produs românesc.”

Patriot sau suveranist?

”Am un sentiment întotdeauna de obligație față de români și întotdeauna am urmărit, prin deciziile pe care le-am luat ca și decident, să nu cumva să iau o decizie care să dăuneze românilor. Am preferat să iau decizii care n-au adus neapărat voturi directe, mie sau partidului pe care îl reprezint. În primul rând, au adus o stabilitate într-un moment destul de complicat geopolitic, geostrategic”, a mai spus Ciolacu.

Despre dosarului privind achiziția de vaccinuri

”Stiam cu totii ca am fost tinuti in casa si in acea perioada s-au intamplat cele mai mari grozavii din Romania. Nu as incepe cu furturile si cu incapacitatea guvernamentala, aduceti-va aminte ca oamenii n-au avut acces la sistemul public de sanatate. Parerea mea este ca a fost mult amatorism, multa prostie, au si furat. Exista un raport al Curtii de Conturii in ceea ce priveste mastile luate la preturi astronimice. Cred ca avem datoria sa aflam adevarul, care convine unora si nu convine altora, dar adevarul este unul singur”, a declarat Ciolacu.

Realizatorul Antena 3 CNN i-a adresat premierului Marcel Ciolacu mai multe întrebări, primite de la români din toată țara.

Dacă ei ar putea trăi cu pensia cu care trăim noi și să fie medicamente, întreținere, câte avem de plătit” / „Să meargă mai mult printre noi, să cunoască viața pe care o ducem noi și dacă într-o lună sau o săptămână ar putea să trăiască cu un buget pe care îl avem noi” / „Dacă ar putea să se pună în locul celor ca noi, tineri, care ne dorim foarte multe lucruri și care ne chinuim aici în țară și ne gândim mereu să plecăm în afară, pentru că aici e greu să-ți câștigi banii și, de exemplu, eu mă gândesc să-mi caut al doilea job, pentru că e dificil cu banii.”/ „Ciolacu să o ducă exact de bine cum o ducem și noi, câți bani avem noi, să aibă și dânsul în buzunar”/ „Să se uite și la populație în jos, să trăiască și cum trăiesc ei, în jumătate, nu 100%, că populația e necăjită la noi în România”, au spus românii.