Ana Blandiana, secretul pe care nu l-a putut ţine ascuns

Blandiana a vorbit deschis despre trecutul său din perioada comunistă, când a fost nevoită să își schimbe numele sau să aștepte patru ani pentru a primi permisiunea de a se înscrie la facultate, toate acestea pentru că după instaurarea regimului comunist în România, tatăl său, preotul ortodox Gheorghe Coman, a fost considerat, pe nedrept, „dușman al poporului”.

„Ana Blandiana a fost un joc, aveam un joc sui generis de colegi, prin clasa a opta, a noua, am făcut un concurs de pseudonime și Blandiana, satul mamei și numele unui castru roman de pe deal, de deasupra satului, am pus Ana ca rimă la Blandiana și am câștigat concursul de pseudonime. Iar după aceea, când s-a înființat revista „Tribuna”, din Cluj, care era o revistă mai descuiată și am trimis toți versuri acolo, atunci m-am gândit că dacă trimit cu numele meu nu am nicio șansă, deoarece tata era închis și am semnat cu Ana Blandiana, dar nu mi-a folosit la prea mult, pentru că a apărut o poezie, am debutat, dar a apărut și un denunț că sub pseudonimul Ana Blandiana se ascunde fiica unui dușman al poporului”, a povestit celebra scriitoare în podcastul lui Adrian Artene.