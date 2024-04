(VIDEO) Incident grav cu cai din cavaleria regală

Cel puţin doi cai, între care unul plin de sânge, au fost scăpaţi de sub control în Londra. Armata a fost chemată să ajute la localizarea animalelor, au anunţat miercuri autorităţile din capitala britanică, relatează Reuters şi AFP.

Cel puţin o persoană a fost rănită,

Caii aparţin cavaleriei Household, parte a armatei britanice, si au scăpat liberi în timp ce făceau exerciţii la Horse Guards Parade, un teren de paradă ceremonial din centrul Londrei.

„Ştim că un număr de cai sunt în prezent liberi în centrul Londrei şi lucrăm cu colegii, inclusiv cu armata, pentru a-i localiza”, a transmis Poliţia Metropolitană din Londra pe X.

🇬🇧 Two horses threw down their riders and ran away … one is soaked in blood.

Two horses have just been seen running down Aldwych in central London. One covered in blood ! 🦄🐴 pic.twitter.com/oKuYnJiAOx

— RAJ PRASHIKSHIT 🎀 (@RajPrashikshit) April 24, 2024