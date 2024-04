Anca Alexandrescu, zvonul care răstoarnă tot

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a sustinut, într-o intervenție la Realitatea Plus, că s-ar fi discutat ca medicul Cătălin Cîrstoiu să fie retras din cursa pentru Primăria Capitalei.

„Inca de dimineata (vineri – nr.) au aparut informatii conform cărora candidatul Cătălin Cîrstoiu, care, atenție, candidatura nu a fost depusa, este doar formala candidatura in acest moment, ar urma sa fie inlocuit, retras. Se discuta despre mai multe variante in aceasta dimineata, nu am sa avansez niciun nume, pentru ca nu sunt niste nume sonore, nu este ceva concret.

Dupa ce am primit aceste informatii si am dat cateva telefoane si am verificat ca exista o stare de tensiune si o nemultumire am inteles ca au aparut si primele masuratori interne si ca nu ar sta foarte bine, adica ar fi jos, foarte jos, undeva la 10-11% in sondaje.

De cateva zile este agitatie in interiorul staff-urile pentru ca declaratiile pe care le-ati vazut public au creat valuri. Ideea este urmatoarea: In acest moment, avem urmatoarea certitudine: ca domnia sa urma sa mearga la niste emisiuni, iar staff-ul de campanie a anulat participarea la acele emisiuni. Nu stim din ce cauza, dar in mod sigur stiu ca exista disutii de inlocuire a candidatului de ceva vreme, nu de acum, pentru ca s-a creat o stare de tensiune, este foarte clar ca alianta, desi isi propusese sa castige capitala, in acest moment nu are nicio sansa, este esential, asa cum am spus mai devreme, ca si pentru AUR, ca aceasta coalitie sa ia Bucurestiul. Ori in aceasta formula, cu medicul Catalin Cirstoiu, care am spus de la inceput ca a plecat cu stangul in campanie, nu are nicio sansa. O sa vedem in orele urmatoare care va fi formula, se va retrage, va fi retras.

Eu îl cunosc foarte bine pe Cătălin Cîrstoiu, am spus de la început că nu știu de ce s-a înscris in această luptă. Am auzit de la unii ca nu a fost ajutat, ca a fost sabotat. Știu destul de bine discuțiile din interior, am lucrat mult ani in PSD si știu ca atunci când apare cineva din exterior, lucrurile sunt tensionate. Mai ales cand cei care ar fi trebuit sa candideze din partea celor doua partide sunt pusi in situatia penibila de a-l sustine.

Este foarte clar ca si partidului ii este foarte dificil sa inghita peste noapte pe cineva si sa faca campanie pentru el. Nu cred, totuși, că a fost vorba de un sabotaj, pentru ca eu am vazut ca in fiecare zi atat PSD cat si PNL au facut actiuni pentru candidatul comun, au fost peste tot cu el de mana, i-am văzut si pe Nicolae Ciucă și pe Marcel Ciolacu făcând eforturi, dar cu toate astea candidatul lor nu a reușit pana in acest moment sa aduca coaliția la un scor, la scorul de 11% ce să ma vorbim?!

In aceste conditii probabil ca si și Cătălin Cîrstoiu care are in spate o cariera se gândește că această variantă l-ar compromite”, a spus Anca Alexandrescu.