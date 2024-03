Andra a dat lovitura în străinătate

Andra, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a încântat peste de 12,500 de spectatori în cadrul concertului live „Tradiţional 2″ pe OVO Arena Wembley, pe 17 martie, potrivit unui comunicat transmis presei.

Cu un show ce a durat trei ore, Andra a devenit primul artist român care performează în această locaţie emblematică, marcând un succes răsunător în cariera sa, conform comunicatului. Ca toţi artiştii dinaintea sa care au reuşit să umple până la refuz această locaţie de renume, Andra a primit o plachetă care marchează evenimentul.

O astfel de plachetă va rămâne şi pe pereţii locaţiei, alături de cele ale trupelor sau soliştilor care au mai fost SOLD-OUT la primul lor spectacol acolo. De-a lungul timpului, au mai concertat acolo Queen, The Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, David Bowie, Cher, Michael Jackson, U2, Tina Turner, Madonna, ABBA sau Stevie Wonder, conform site-ului wembleypark.com.

Pe 17 martie, alături de Andra, au urcat pe scenă Orchestra Fraţilor Advahov şi, pentru câte un moment special, trupa Zdob şi Zdub, Mioara Velicu, Maria Dragomiroiu, Vlăduţa Lupău, Furdui Iancu, Sava Negrean Brudaşcu, Cornelia şi Lupu Rednic, Aurora şi Săndel Mihai şi Oleg Spânu, fost concurent de la „Românii au talent.”

Conform comunicatului, „Tradiţional 2″ este o producţie artistică excepţională, ce oferă o combinaţie spectaculoasă de muzică live, acoperind genuri de la muzica populară la pop, rock şi chiar hip-hop. Diversitatea stilurilor muzicale şi varietatea artiştilor participanţi au contribuit la crearea unei experienţe inimitabile pentru public. Pregătirea producţiei a durat 6 luni, iar pentru reprezentaţia din Londra, s-a deplasat din România o echipă de 130 de persoane.

Următoarea oprire a turneului este programată pe 6 aprilie în Stuttgart. Apoi, Andra va urca pe scenă de două ori la Sala Palatului, în Bucureşti, pe 27 şi 28 aprilie 2024, în apropierea sărbătorii de Paşte. Acestea au fost adăugate la program la cererea insistentă a publicului, după ce alte două reprezentaţii din septembrie 2023 s-au bucurat de un succes total, cu bilete epuizate.

Concertul „Tradiţional 2″ depăşeşte definiţia unui simplu eveniment muzical; este o călătorie emoţională şi culturală care îmbrăţişează tradiţii şi poveşti de iubire autentice, conectând publicul la rădăcinile culturale româneşti.

Acest spectacol este continuarea producţiei „Tradiţional” din 2019, care a cunoscut un succes enorm, atrăgând aproape 100,000 de spectatori la cele 15 reprezentaţii live, toate cu casa închisă, atât în România, cât şi peste hotare.