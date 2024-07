Antena 1, contract exclusiv pentru nunta lui Ianis Hagi

Antena 1 a cumpărat drepturile exclusive de televizare pentru nunta lui Ianis Hagi. Publicul s-a arătat însă contrariat, întrucât nicio altă entitate media nu a avut acces la eveniment. Antena1 a acoperit integral evenimentul, investind sume foarte mari.

Măsurile impuse au fost stricte, toate imaginile fiind protejate pentru a restricționa accesului altor reprezentanți media.

De asemenea, s-a impus interdicția accesului tuturor jurnaliștilor sau reprezentanților media în incinta Bisericii Sf. Visarion și a Palatului Știrbey, o măsura percepută ca restrictivă și criticată având în vedere interesul publicului.

Nunta a fost grandioasă și au participat peste 500 de invitați.

După cununia religioasă, Palatul Știrbey i-a găzduit pe invitați, unde au petrecut începând cu ora 19.00 și unde au fost tratați cu un meniu de lux, muzică live și diverse momente de divertisment, însă nu au fost uitate din tradițiile.

Ianis și a Elenei Tănase au amintit, de altfel, într-un interviu realizat anterior, la Antena3.

”Nunta nu se face fără Hlambură. Este steagul cu care dansăm toată noaptea”, a spus Ianis.

”Sunt tradițiile noastre și ne mândrim cu ele. Ne iubim tradițiile(…) Palatul Știrbey este una dintre cele mai spectaculoase locații din București. Prima dată când ne-am dus acolo, ne-am simțit foarte bine, am simțit că putem să planificăm nunta așa cum ne-o dorim. Iar apoi era și discuția de număr. La noi nunțile se fac într-un număr cât mai mare și oamenii acolo au putut să ne pună pe tavă tot ce ne-am dorit”, explica fotbalistul.

Condiţiile de exclusivitate transmise presei sunt detaliate în comunicat:

– În incinta Bisericii Sf. Visarion, precum si incinta Palatului Stirbey nu va fi permis accesul niciunui jurnalist sau reprezentant al oricarui tip de media, cu exceptia reprezentantilor ANTENA;

– Nu este permisa fotografierea/filmarea niciunui moment din cadrul evenimentului desfasurat in incinta Bisericii Sf. Visarion si in incinta Palatului Stirbey, inclusiv in cazul in care fotografierea/filmarea se realizeaza din exteriorul locatiilor in care se va desfasura evenimentul;

– Fotografiile si filmarile realizate de invitati si de alti participanti la eveniment vor fi destinate exclusiv uzului personal al acestora si nu vor putea fi distribuite/preluate de niciun organism de presa sau entitate media si nici nu vor putea fi distribuite/preluate prin intermediul unor mijloace de comunicare publica, cum ar fi retele de socializare media (Facebook, Instagram, Tik-Tok etc.);

„ANTENA isi rezerva in mod expres oricare si toate drepturile de radiodifuzare si comunicare publica, in orice forma si prin orice modalitate si medii de difuzare, a evenimentului reprezentat de nunta domnului Ianis Hagi si a doamnei Elena Hagi”, mai spune comunicatul.

Cât despre eventuale prelăuri, Antena menţionează că: „orice eventuala preluare a unor scurte extrase/citate din materialele indicate anterior nu va putea fi realizata de un alt organism de presa sau entitate media sau de orice persoana interesata decat cu respectarea stricta a conditiilor si limitarilor prevazute de legislatia incidenta in materie, in mod special dar nu exclusiv a dispozitiilor art. 35 si art. 941 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996, in toate cazurile cu mentionarea obligatorie a sursei.

„ANTENA multumeste anticipat tuturor colegilor jurnalisti, independenti ori de la alte trusturi media, pentru intelegerea si respectarea drepturilor detinute de ANTENA in legatura cu mediatizarea evenimentului reprezentat de nunta sotilor Ianis si Elena Hagi, in considerarea raporturilor colegiale si de concurenta onesta ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre entitatile din presa scrisa si audiovizuala”, încheie mesajul trimis presei.