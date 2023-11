Apariție rară a lui Jimmy Carter, fostul președinte american (foto)

Fostul preşedinte american Jimmy Carter în vârstă de 99 de ani, a participat la o slujbă de comemorare în Atlanta pentru soţia sa, Rosalynn Carter, care a murit la 19 noiembrie, relatează Reuters.

Folosindu-se de un scaun cu rotile şi îmbrăcat într-un costum închis la culoare, cu cravată, el a intrat în Biserica Metodistă Unită Glenn Memorial şi a fost ajutat să se aşeze în primul rând, lângă sicriul acoperit cu flori al soţiei sale, unde a stat flancat de copiii săi. În poală a ţinut o pătură pe care era brodat un portret zâmbitor al soţiei sale. Cuplul a fost căsătorit timp de 77 de ani.

Din februarie fostul lider american primeşte îngrijiri paliative.

Jason Carter greets his grandfather, former President Jimmy Carter, after giving a moving tribute to his grandmother, former First Lady Rosalynn Carter, at Tuesday’s service at Glenn Memorial United Methodist Church. pic.twitter.com/olS4EtraEu

This is a photo of Former President Jimmy Carter as he attends a tribute service for his wife former first lady Rosalynn Carter, at Glenn Memorial Church in Atlanta.

President Carter’s Hymn of choice for Mrs. Carter’s Service:

„Let there be peace on Earth and Let it begin with… pic.twitter.com/qXMTmAJjVJ

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 28, 2023