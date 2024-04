Armand Goșu: “Putin va ataca un stat NATO”

Vladimir Putin va ataca cu siguranță un stat NATO, spune istoricul Armand Goșu, într-un interviu pentru știrileprotv.ro.

“(Putin) va ataca un stat NATO, absolut. Va ataca hibrid. Foarte simplu. Deci Putin va testa NATO nu prin drone, nu prin avioane, bombițe care pică… Nu, Putin va ataca un stat NATO. Hibrid sau cum îl va ataca, dar n-am nicio îndoială. Vă dau în scris”, a declarat Goșu.

Intrebat de jurnalist care va fi răspunsul NATO, în cazul de față, în cazul acestui atac hibrid, Armand Goșu a zis: “După comportamentul Occidentului din ultimii doi ani -un an și jumătate, nu sunt convins. Asta va pune foarte serioase probleme României. Va pune probleme și Poloniei, pentru că noi ne-am bazat în ultimii 20 de ani pe Statele Unite. (…) Și am greșit. Am greșit pentru că nu ne-am înarmat, am greșit pentru că ne-am desființat armatele naționale, am greșit pentru că nu am investit serios în domeniul militar.”

“Nu mâine, nu poimâine, dar se va întâmpla (atacul – nr.). Ne-a spus-o Putin că se întâmplă. Ne-a spus ce va face! “, a mai afirmat istoricul.

Un an, doi, mai repede?, a intrebat jurnalistul,

Armand Goșu: ”Nimeni nu știe, depinde foarte mult de ce se întâmplă acum pe front. Dacă lucrurile vor merge bine pentru el pe front. Dacă Occidentul chiar va abandona Ucraina, s-ar putea să se întâmple surprinzător de repede.

Asta nu înseamnă că România va fi atacată direct. Asta înseamnă că una din țările baltice va fi atacată, sau Polonia.

Avantajul României, cu graniță până la Prut, este că ea nu a fost niciodată parte a Imperiului Rus. Iar Putin ne spune: vrea URSS, vrea vechile granițe ale Imperiului Rus. Slavă Domnului, România a fost în afara Imperiului Rus, mai puțin partea locuită de români din Republica Moldova, care, sigur, include și teritorii care sunt astăzi la Ucraina.”