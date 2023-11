Atac armat la Ierusalim

Doi oameni au fost uciși şi alți opt au fost răniți, dintre care cinci grav, joi dimineaţa într-un atac cu arme de foc asupra unei staţii de autobuz în vestul Ierusalimului, potrivit poliţiei israeliene, transmit AFP şi Reuters.

„Doi terorişti veniţi cu o maşină şi înarmaţi unul cu un M-16 şi altul cu un pistol” au deschis focul în jurul orei 07:40 (05:40), a anunţat şeful poliţiei din Ierusalim, Doron Torgeman, în faţa presei, la locul atentatului.

Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, a identificat unul dintre cei doi morţi ca fiind „o tânără de 24 de ani”.

Iniţial, Magen David Adom a situat atacul în Ierusalimul de Est, ocupat şi anexat de Israel, înainte de a preciza că acesta a avut loc „la intrarea în Ierusalim” (vest).

„Cei doi suspecţi implicaţi în focurile de armă au fost neutralizaţi la faţa locului”, a precizat poliţia.

Acest atac survine în timp ce armistiţiul între Israel şi mişcarea palestiniană islamistă Hamas a fost prelungit in extremis joi dimineaţa pentru o a şaptea zi.

În urmă cu două săptămâni, un soldat israelian a fost ucis şi cinci membri ai forţelor de securitate israeliene au fost răniţi într-un atac la o barieră ce separă Ierusalimul de Cisiordania ocupată, atac revendicat apoi de brigăzile Ezzedin al-Qassam, ramura armată a Hamas. Cei trei atacatori au fost lichidaţi.

‘The fact that we waited till the very last hour to hear about the situation is a really bad sign.’

Journalist, Jotam Confino, expresses his safety concerns as a terrorism attack has broken out in Jerusalem during the Israel-Hamas ceasefire. pic.twitter.com/jFwnckgTVG

