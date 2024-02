„ Vom încerca să contestăm şi vom contesta la Curtea Constituţională (n.red comasarea alegerilor), însă să vă spun sincer mi se pare puţin probabil ca nişte judecători care nu au decât o calitate politică acolo să decidă altfel decât au decis PSD şi PNL“, susține Marius Lulea, prim-vicepreşedinte al AUR.

Politicianul mai spune însă că înainte de a contesta la Curtea Constituţională decizia coaliţiei de guvernare, va aştepta să apară soluţiile legislative care trebuie să creeze cadrul necesar pentru ca aceste alegeri să se poată desfăşura, menţionând că i se pare „puţin probabil” ca nişte judecători care „nu au decât o calitate politică acolo, să decidă altfel decât au decis PSD şi PNL”.

„În primul rând, aşteptăm să apară acele decizii legislative care trebuie să creeze cadrul necesar pentru ca aceste alegeri să se poată desfăşura, pentru că astăzi ele nu există. Vom încerca să contestăm şi vom contesta la Curtea Constituţională, însă să vă spun sincer mi se pare puţin probabil ca nişte judecători care nu au decât o calitate politică acolo, să decidă altfel decât au decis PSD şi PNL. Noi avem o propunere în programul de guvernare al AUR, ca judecătorii Curţii Constituţionale să fie aleşi de către cetăţeni (…) şi nu lăsăm factorul politic să numească nişte politicieni acolo, care pe urmă vin şi încalcă chiar ei Constituţia României. Suntem într-un blocaj constituţional, pentru că altfel judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi traşi la răspundere pentru neregulile pe care le comit. Dau voturi pur şi simplu politic”, a susţinut Lulea, la o conferinţă de presă.

În opinia lui, şi Avocatul Poporului ar trebui să se sesizeze din oficiu, în privinţa alegerilor comasate.

La rândul său, deputatul AUR Adrian Axinia a susţinut că membri ai Curţii Constituţionale au participat la discuţii politice, lucru care este „complet interzis”.

„Astăzi, am depus la Curtea Constituţională o sesizare în care am solicitat cercetarea disciplinară a doamnei judecător Mihaela Ciochină, în ipoteza în care se constată o abatere disciplinară acesteia să-i fie încetat mandatul de judecător la Curtea Constituţională. Acţiunea noastră prezintă un semnal de alarmă pentru judecătorii CCR şi pentru societatea civilă. Despre doamna Mihaela Ciochină, am aflat în această săptămână că a fost convocată de preşedintele Klaus Werner Iohannis la Cotroceni, la care au participat şi membrii coaliţiei PSD – PNL, cel mai probabil discutând despre comasare. Este inacceptabil ca puterea judecătorească şi puterea politică să se întâlnească şi să discute într-un an cu cinci rânduri de alegeri, într-un an foarte sensibil, într-un an în care credem că vor apărea numeroase iniţiative legislative antidemocratice şi anticonstituţionale. Vrem să ştim de la preşedintele CCR dacă a avut mandat de reprezentare la Palatul Cotroceni”, a transmis Axinia.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunţat, miercuri, că liberalii şi PSD merg pe liste comune la alegerile europarlamentare.