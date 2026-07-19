Avocatul fraților Tate, după ce influencerii au fost arestați în SUA: Lumea ştie că Andrew şi Tristan sunt nevinovaţi

Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami, în urma unei cereri de extrădare făcută de Marea Britanie. După acest arest, avocatul influencerilor, a emis un comunicat în care susține că frații sunt în realitate nevinovați.

Cei doi au fost arestaţi în urma unei cereri de extrădare din partea Regatului Unit, potrivit unei persoane familiarizate cu cazul, care a vorbit sub condiţia anonimatului pentru The Guardian. Informația a fost ulterior anunțată oficial de autoritățile britanice.

Avocatul fraților Tate, Joseph McBride, susține, conform BBC via news.ro, că dosarele pe numele influencerilor care promovau hipermasculinitatea sunt unele cu tentă politică.

„Duşmanii lor ştiu asta cel mai bine. Tocmai de aceea au fost atacaţi”, a continuat McBride, descriind noile acuzaţii din Marea Britanie drept o „lovitură politică”.

„Suntem încrezători că, odată ce un judecător competent va analiza faptele şi odată ce Departamentul de Justiţie va face faţă acestui abuz flagrant al propriei autorităţi, Andrew şi Tristan Tate vor fi eliberaţi. America nu face treburile murdare ale Marii Britanii”, a continuat el.

Pentru ce sunt cercetați frații Tate

În mai 2025, procurorii britanici au confirmat o listă de 21 de capete de acuzare. Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, şi Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani, se vor confrunta în cele din urmă în Marea Britanie cu aceste acuzații. Presupusele infracţiuni ar fi avut loc între 2012 şi 2016.

În 2024, Poliţia din Bedfordshire a obţinut mandate europene de arestare pentru cei doi. Acestea au fost realizate pentru a-i repatria din România, unde îşi au reşedinţa şi fac obiectul unei anchete penale cei doi influenceri.

Andrew Tate se confruntă cu 10 capete de acuzare din dosarul iniţial. Printre acestea se numără viol, vătămare corporală gravă, trafic de persoane şi controlarea prostituţiei în scopul obţinerii de profit. Acuzările sunt legate de trei presupuse victime.

De asemenea, Tristan Tate se confruntă cu 11 capete de acuzare. Viol, vătămare corporală gravă şi trafic de persoane, acuzaţiile fiind legate de o presupusă victimă, sunt unele dintre faptele pentru care e cercetat.

Cei doi fraţi au negat toate acuzaţiile.

Comunicatul procurorilor

Un comunicat de presă al Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS) detaliază motivele pentru care cei doi frați au fost puși sub acuzare

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew şi Tristan Tate pentru alte infracţiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, şeful diviziei de infracţiuni speciale a CPS.

„Aceste decizii de punere sub acuzare au urmat primirii unui dosar suplimentar cu probe de la Poliţia din Bedfordshire şi ridică numărul total al presupuselor victime în acest caz la şapte.”

Cei doi bărbaţi au avut probleme cu legea și în România. Au fost aici acuzați de trafic de persoane, viol şi constituire de grupare criminală organizată. Deși fuseseră arestați în decembrie 2022, frații Tate au fost eliberați ulterior.

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