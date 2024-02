Avram Iancu, mesaj pentru tineri. ”Orice om îşi are propriul talant”

„Pentru tineri, mesajul meu este ‘Orice este posibil, dacă crezi cu adevărat’. Să aibă încredere în ei, pentru că au primit de la Dumnezeu cel puţin un talant.

Orice om îşi are propriul talant. Trebuie doar descoperit şi pus în ecuaţie”.

Volumul „Provocarea Rinului”, semnat de Avram Iancu, bibliotecar şi sportiv de anduranţă din Petroşani, a fost lansată, vineri, la sediul central al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti.

Autorul subliniază că deviza sa este „Orice este posibil, dacă crezi cu adevărat”.

„Am lansat această carte în mod oficial în Germania, la Deva, în or aşul meu natal, în Petroşani şi acum dăm Cezarului ce e al Cezarului, adică acum, la Bucureşti, capitala României, aici, la această bibliotecă municipală şi metropolitană, după care intenţionez să merg pe la mai multe biblioteci judeţene, pentru că mie îmi place foarte mult această interacţiune cu oamenii, directă”, a spus autorul.

Avram Iancu lansează „Provocarea Rinului”, o carte „Jos Pălăria!”

„A fost un moment dificil când am parcurs toată Dunărea, de la izvoare la vărsare, când m-am înfipt efectiv într-o cioată, un obstacol subacvatic pe care nu l-a văzut nimeni. Am înotat două săptămâni cu o rană pe piept şi pe abdomen, dar am trecut cu bine peste lucrul acesta.

Iar ca un moment de maximă fericire, când am reuşit să traversez înot Canalul Mânecii, la a patra încercare, când am ajuns pe ţărmul din Franţa şi am înfipt drapelul României, în mod simbolic, am urlat efectiv cinci minute de bucurie că mi-am văzut cu ochii visul îndeplinit”, a mărturisit înotătorul.