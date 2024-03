Becali, amendat drastic de UEFA pentru pariuri!

În toamna anului 2023, când FCSB a întâlnit echipa daneză FC Nordsjaeland în turul preliminar al Conference League, bucureștenii fiind eliminați din competiție, patronul Gigi Becali a declarat public faptul că a rugat o cunoștință să îi pună și lui suma de 50.000 ron pe calificarea echipei sale, care la acel moment avea cotă 7.

A fost informat că la casele de pariuri cel mai mult poate paria suma de 20.000 de ron, ceea ce s-a și întâmplat. Cunoscut ca un om care vorbește foarte mult Becali a devenit foarte vunerabil făcând această declarație și cum relațiile sale cu FRF sunt știute ca fiind unele mai mereu tensionate oficialii fotbalului românesc au raportat cazul la UEFA.

A durat însă mult timp după acel meci, adică abia acum la început de martie 2024, până când a venit răspunsul forului continental. Care înseamnă o amendă extrem de severă pentru latifundiarul din Pipera, în valoare de 30.000 de euro. Iată ce a declarat la acea vreme Gigi Becali despre pariul făcut.

„Am mai pierdut din 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7. Dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult.

I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu.

Hai să îți spun când nu ai voie să pariezi, nu ai voie în România, că se consideră că faci aranjamente. Dar, dacă pariezi pe meciuri europene, nu e nicio problemă”, spusese Gigi Becali vara trecută, pentru Prosport.

Problema ar ri putut avea urmări mult mai grave pentru club, pentru că UEFA ar fi putut lua totodată și măsura excluderii echipei bucureștene pe o anumită perioadă de timp din cupele europene, dar, din fericire, s-a mulțumit doar să îl amendeze pe Gigi Becali.