Becali, atac virulent la șeful arbitrajului românesc

Duminică seară, a avut loc la Sfântu Gheorghe partida din etapa a 20-a din SuperLiga dintre echipa locală Sepsi și CFR Cluj. Sepsi s-a impus cu 2-1, golul victoriei venind cu cinci minute înainte de final, dar numai după ce execuția lui Damașcan a fost validată de VAR. În realitate, este vorba de o gravă eroare inclusiv din camera VAR, unde poziția de ofsaid din care a trimis Rondon balonul spre autorul golului nu a fost corect analizată, realitatea fiind că jucătorul lui Sepsi era în afara jocului. Pentru prima dată de când au loc astfel de greșeli la care cei din camera VAR au un rol important în luarea eronată a deciziilor, președintele Comisiei de arbitri, grecul Kyros Vassaras, a luat atitudine, admițând că s-a greșit și că toți cei implicați în poveste, începând cu arbitrul de centru Marcel Bîrsan, vor fi opriți de la delegări peo anumită perioadă de timp ce va fi determinată.

Imediat după fluierul de final al meciului Sepsi OSK – CFR Cluj, disputat duminică, 17 decembrie, CCA a obținut imediat toate informațiile și a intrat în posesia imaginilor din camera VAR pentru a analiza cu atenție faza în urma căreia Sepsi a marcat minutul 85.

Ca urmare a analizei făcute a rezultat că s-a comis o eroare. Linia albastră a fost atribuită atacantului, iar cea roșie fundașului. Cu toate că cel care atribuie liniile este operatorul de reluări care face parte din echipa tehnică VAR, arbitrul VAR și asistentul VAR nu pot fi absolviți de vină, ei nerealizând eroarea comisă, deși foarte bine au observat o posibilă poziție de ofsaid.

De asemenea, arbitrul asistent, chiar dacă ofsaidul a fost unul mic, nu ușor de sesizat în dinamica fazei, va suporta și el consecințele. Am avut deja o primă discuție în cadrul CCA și am decis să înlocuim toți cei trei arbitri de la viitoarele delegări. De asemenea, vom avea în perioada următoare o întâlnire cu echipa tehnică pentru a vedea cum putem evita pe viitor astfel de greșeli.

În concluzie, golul a fost marcat din ofsaid, o eroare regretabilă a brigăzii de arbitri, motiv pentru care doresc să prezint scuze, în numele CCA, celor afectați de această greșeală!

Ieșirea șefului arbitrajului românesc față de evenimentul de la Sfântu Gheorghe l-a indignat la maxim pe patronul FCSB, Gigi Becali, pentru care nu a exiastat nici un ofsaid și nici o greșeală de arbitraj. Becali pur și simplu s-a isterizat de cuvintele lui Vassaras și spune că îl va acționa în instanță, pentru că din punctul lui de vedere aceasta este dovada că grecul este un clar susținător al CFR Cluj. Becali este extrem de virulent și invocă inclusiv justiția divină în cele petrecute la Sfântu Gheorghe. Becali a izbucnit în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA:

„Eu am declarat că Dumnezeu va face dreptate. Aseară mai aveau puțin și se scotea mingea din poartă. Rondon, când primește mingea, e retras un metru sau doi.

Nu e ăla momentul în care se trage linia. Ei trag linia când nu atinge mingea. Mai aveau puțin și scoteau mingea din poartă. Ce căutați voi? S-a făcut dreptatea. A făcut Dumnezeu dreptatea.

Vassaras să se uite la minge. Să vină să-l învăț să se uite la fază. Rondon când primește mingea e în retragere. Adică zice «Ce faceți voi? Voi, prietenii mei.. Trebuie să scoateți mingea din poartă încă o dată».

Băi băiatule, noi am pierdut campionatul cu FC Voluntari și nu și-a cerut scuze. El cu acest comunicat și-a dat foc la valiză. Îi fac plângere penală.

Declarația lui e vădită. E o chestiune cu tentă. Mesajul lui e «Ăia sunt prietenii mei. Trebuia să scoateți mingea din poartă! Bă, nu mă interesează! Scoateți mingea din poartă. Dacă nu, vă rețin de la delegări». Așa e România… E batjocorită de străini.

Băi băiete… Să ceri scuze… Înseamnă că e ceva foarte grav la mijloc. Trebuie să facem plângere. Omul ăsta nu mai are limite. E prea mult! E instigare la favorizare… Nu mai are simțul ridicolului. Nu mai are discernământ…

E nevoie de arbitri străini. Pe Vassaras îl interesează CFR Cluj. Dar tot noi luăm campionatul. Dumnezeu va face dreptatea.

Ce e Vassaras pentru Dumnezeu? O furnică. Un punct de praf. Nu vezi ce fel de om e? Nu înțelege… să plece acasă. Du-te, mă, acasă la tine!

O să vorbesc cu Rotaru să avem arbitri străini. Păi, cu cine altcineva? CFR Cluj nu vrea arbitri străini. Rapid? Păi, vrea Șucu străini? Rapid are cele mai frumoase arbitraje. Ca o bomboană”