Gazprom livrează la greu către China

Gazprom a livrat, săptămână trecută, cele mai mari cantități de gaze din istorie către China, în cadrul contractului dintre Gazprom și compania chineză Chinese National Petroleum Corp, potrivit informațiilor oferite de la Moscova de gigantul rusesc al gazului. Chinezii au cerut a cerut mai multe gaze decât erau stipulate în contract, așa că a fost încheiat un act adițional. Volumele au fost livrate prin gazoductul Power of Siberia 1. Oficialii CNPC şi Gazprom au discutat săptămâna trecută și despre potenţialele livrări de gaze prin viitoarea conductă Power of Siberia 2, via Mongolia.

Datele arată importanţa Chinei după ce livrările istorice ale Gazprom către Europa Occidentală s-au prăbuşit în ultimul an, pe măsură ce ţările europene au început să îşi diversifice importurile de energie pe fondul invaziei Rusiei din Ucraina.

Rusia se aşteaptă ca un contract de furnizare de gaze între Gazprom şi CNPC prin Power of Siberia 2 să fie încheiat cât mai curând posibil, a afirmat duminică vicepremierul rus Alexander Novak, conform agenţiei ruse de presă Interfax. Ministerul Energiei din Rusia estima recent că exporturile de gaze către China vor ajunge anul acesta la 22 miliarde de metri cubi şi la 30 în 2024.

În primele nouă luni din acest an, profitul net al Gazprom a scăzut cu 44% comparativ cu perioada similară a lui 2022, până la 4,6 miliarde de euro.

Grupul rus este afectat de hotărârea europenilor, principalii clienţi ai Gazprom din străinătate, de a-şi reduce dependenţa energetică de Moscova. Sabotajul gazoductelor Nord Stream 1 şi 2, în luna septembrie 2022, a provocat oprirea aproape totală a livrărilor de gaz rusesc spre Uniunea Europeană. De atunci, Gazprom încearcă să găsească noi clienţi în regiunea Asiei