 Billie Jean King Cup – Am vorbit cu Emma Răducanu

Pentru că după ce am văzut-o pe Emma la Cluj, în noiembrie 2021, am căpătat o mare pasiune în ceea ce o privește , nu am ratat ocazia de a fi prezent la meciul pe care l-a jucat cu Jule Niemeier, la Malaga, în BJK Cup.

Fiind prima ei partida oficială după 2 luni, s-a descurcat de minune. Tânăra, în vârstă de numai 22 de ani, a trasat pe teren linii fantastice. Mult mai firavă ca adversara, a dominat la celelalte capitole. A servit foarte bine și plasat, a plimbat-o dreapta-stânga, a tăiat foarte multe mingi și și-a păstrat răbdarea la schimburile lungi. A trimis în colțuri, a pasat-o pe germană și a controlat aproape în totalitate duelul. Puțin, în setul 2, când conducea cu 5-4, a cedat inițiativa, dar a revenit imediat și a închis rezultatul la 6-4.

Emma a câștigat cu 6-4, 6-4. A încântat asistența, a fost încurajată de un public britanic foarte numeros. A fost aclamată și a primit aplauze la scenă deschisă.

După amărăciunea lăsată de echipa noastră care fusese eliminată, inima mi s-a îmbunat că totuși fata aceasta cu sânge românesc s-a calificat cu Marea Britanie.

Am fost și la conferința de presă. Emma Raducanu a venit cu câteva minute întârziere și și-a făcut apariția pe ușă, cerându-și scuze.

Am ascultat atent și fascinat atât întrebările jurnaliștilor (cu preponderență 90% englezi), cât și răspunsurile pe care le dădea.

Fata aceasta e de o frumusețe răpitoare. Vocea și felul în care vorbea mă făceau să mă simt așa mândru că are prin vene și ADN de-al meu.

S-a terminat conferința și am rămas în sală numai eu. Ea, încă la masă, pe scaun, s-a uitat spre mine. Atunci m-am ridicat, i-am făcut semn și i-am zis în românește: ” Bravo, Emma! Felicitări! Ai jucat bine.

” Ești român? Nu mă așteptam. Mulțumesc!” – mi-a răspuns.

A mai dat două interviu la Radio BBC și BBC și a pornit spre ușă. Eram acolo.

Mi-a zis ” Pa „. Și eu ” La revedere și Mult Noroc mai departe „.

