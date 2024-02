Blesteme pentru noul comandant ucrainean. „Fie ca pământul să ardă sub picioarele lui!”

Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei și fost președinte al țării, l-a numit vineri „trădător” pe noul comandant şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, născut în Rusia, și l-a blestemat, într-o reacţie la schimbarea făcută joi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la vârful armatei, potrivit Reuters.

Zelenski l-a înlocuit pe popularul general Valeri Zalujnîi cu general-colonelul Oleksandr Sîrski, în vârstă de 58 de ani.

Sîrski s-a născut în iulie 1965 în regiunea Vladimir din Rusia, care făcea parte pe atunci din Uniunea Sovietică.



La fel ca mulţi responsabili din armata ucraineană, Sîrski a studiat la Moscova – la Şcoala Superioară de Comandă – iar unii dintre colegii săi au devenit între timp comandanţi în cadrul armatei ruse.



El a activat timp de cinci ani în Corpul de artilerie sovietic, iar în Ucraina s-a mutat în anii 1980 ai secolului trecut.

Dmitri Medvedev, fost preşedinte al Rusiei (între 2008 şi 2012), l-a acuzat pe Sîrski, care nu a făcut parte din armata Rusiei postsovietice, că şi-a încălcat jurământul de ofiţer.

„Uitându-te la la biografia noului comandant şef al forţelor armate ucrainene Sîrski, îţi apare un sentiment de ură, dispreţ şi dezgust”, a transmis Medvedev pe contul său de Telegram.

„Dezgust pentru un om care a fost ofiţer rus sovietic, dar a devenit un trădător de-al lui Bandera, care şi-a încălcat jurământul şi îi slujeşte pe nazişti, distrugându-i pe cei dragi. Fie ca pământul să ardă sub picioarele lui!”, a declarat Medvedev.

Vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei s-a referit la Stepan Bandera, un naţionalist ucrainean din perioada celui de-al Doilea Război Mondial care a colaborat cu Germania nazistă pentru a lupta împotriva Armatei Roşii. El este considerat un luptător pentru libertate de către unii ucraineni, dar e văzut drept un trădător de către mulţi ruşi, notează Reuters.

În paralel…

Noul comandant şef al forţelor ucrainene, Oleksandr Sîrski, a pledat vineri, în primul său mesaj public în această calitate, pentru „perfecţionarea” armatei pentru ca Ucraina să poată câştiga războiul şi a subliniat că drumul spre victorie depinde de inovaţii constante în modul de a duce războiul, menţionând elemente tehnologice precum dronele şi războiul electronic, relatează AFP şi Reuters.

„Numai schimbarea şi perfecţionarea continuă a mijloacelor şi metodelor de război ne vor permite să reuşim”, a transmis el pe Telegram, înainte de a proclama: „Împreună spre victorie!”.

„Noi sarcini se află pe ordinea de zi. Înainte de toate, este vorba de a planifica în mod clar şi detaliat acţiunile tuturor organismelor (…) ţinând cont de nevoile frontului în materie de cele mai recente arme furnizate de partenerii internaţionali’, a adăugat Sîrski.

Armata duce lipsă de muniţii, în timp ce ajutorul militar occidental s-a redus considerabil de la eşecul contraofensivei ucrainene din vara anului 2023.

„Distribuirea şi livrarea rapidă şi raţională a tot ceea ce este necesar pentru unităţile de luptă a fost şi rămâne principala sarcină a logisticii militare”, a adăugat el.

Generalul Sîrski a dat asigurări că limitarea pierderilor umane este o prioritate a sa, în contextul în care unii militari spun că nu-i pasă suficient de mult de vieţile oamenilor săi.

„Viaţa şi sănătatea soldaţilor au fost întotdeauna şi rămân principala valoare a armatei ucrainene”, a afirmat el, promiţând o pregătire mai bună pentru soldaţii din unităţile de luptă.

Sîrski a fost numit joi în funcţia de comandant şef în locul generalului Valeri Zalujnîi, extrem de popular, preşedinţia ucraineană argumentând că era nevoie de o schimbare după doi ani de război, în timp ce frontul pare să fie îngheţat, iar armata ucraineană se află sub presiune, lipsită de oameni şi muniţie.

⚡️⚡️⚡️ Gen. Oleksandr Sirski has been named Commander-in-Chief of the Ukrainian Armed Forces 🇺🇦.

The General was known for his incredible defense of Kyiv 🇺🇦 during the initial 2022 invasion & for the 2022 🇺🇦 counteroffensive that liberated 🇷🇺-occupied Kharkiv.

🇺🇦 WILL WIN!! pic.twitter.com/LPFoe1SuZm

