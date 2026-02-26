Bolojan e premier USR-ist sau populist? Prim-ministrul răspunde cu ironii fine

„Am încercat să fiu, în toată această perioadă, un premier responsabil”

Întrebat joi seară, într-o conferință de presă la Bruxelles, dacă se consideră un prim-ministru USR-ist sau populist, Bolojan a răspuns:

„Am încercat să fiu, în toată această perioadă, un premier responsabil pentru țara noastră. Și am mai spus: ordinea mea de priorități va fi întotdeauna comunitatea, în cazul acesta, țara noastră, și apoi aspectele care țin de partide, de filiații și așa mai departe. Cu siguranță, cei care mă știu, știu că fiind președintele PNL și fiind de 30 de ani membru PNL, în timp ce alții rătăceau prin zona politică, înseamnă că am niște principii, sunt un conservator liberal și asta voi rămâne întotdeauna.”

Bolojan a precizat că nu poate interzice criticilor să-și exprime opiniile.

„Ăsta este dreptul lor. Obligația mea este să fac ceea ce trebuie pentru România cât timp sunt pe această funcție. Și cetățenii noștri vor judeca dacă respectarea înțelegerii, seriozitatea, asumarea unor responsabilități dificile în perioade în care alții fugeau de aceste responsabilități, sunt bune sau sunt rele. Dar până atunci trebuie să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră.”

De unde a plecat întreaga situație?

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, că într-o coaliție formată din patru partide plus un grup al minorităților, un premier trebuie să răspundă în fața tuturor membrilor. Potrivit lui, Bolojan nu a acționat ca prim-ministru al coaliției, ci mai degrabă al unui singur partid – USR: