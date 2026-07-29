Liberalul Alexandru Muraru spune că în PNL va avea loc un nou Congres în care Ilie Bolojan să își reafirme puterea după deciziile instanței care a suspendat efectele modificărilor. Ilie Bolojan ar putea candida cu aceeași echipă propusă, a zis liberalul.

Interviul complet cu Alexandru Muraru va fi publicat la ora 19.00, pe pagina de YouTube, iar mâine dimineață puteți citi un articol integral pe Cotidianul.ro, despre relația PNL cu Nicușor Dan, tensiunile din partid și guvernarea cu PSD.

„Cel mai probabil, vom face nu unul, ci două congrese: pentru aprobarea statutului și, ulterior, pentru repetarea alegerilor interne. Pe moțiune, exact cum a fost acel congres, poate cu același număr de delegați, încă nu știm.

Cred că putem face unul la sfârșitul lui august și celălalt la sfârșitul lunii septembrie. Într-un prim congres, vom aproba noul statut, și ulterior, într-un congres separat, vom face alegerile pe bază de moțiune, pe forma noului statut”, a explicat liberalul.

Alexandru Muraru îi consideră pe colegii anti tabăra anti-Bolojan „trădători”. El acuză că „s-au folosit de rețelele PSD din Justiție și media pentru a comunica”.

„Este fără precedent că, într-un stat NATO, membru al Uniunii Europene, un partid politic să folosească Justiția pentru a da jos Guvernul, pentru a schimba majoritatea, pentru a construi o masă critică într-un partid politic și pentru a bloca activitatea Guvernului”, a spus Muraru.

Războiul dintre tabere se va întinde până în 2027

Liderul PNL Iași spune că opozanții lui Bolojan vor continua cu demersurile de a-l da jos din fruntea partidului. Alexandru Muraru crede că instanțele nu se vor grăbi în a da deciziile, iar războiul dintre tabere va dura până înspre anul 2027.

„Deja au încercat. Contestarea deciziilor pe care noi le-am luat acum câteva zile, de dizolvare a șase organizații, sunt contestate în instanță, ceea ce este iarăși atipic și este împotriva statutului.

Pentru că există cel puțin două instanțe interne, două organisme interne la nivel de Partidul Național Liberal, cum există în toate partidele politice.Și legea partidelor politice spune foarte clar că o astfel de speță, de contestare a unei decizii interne, se poate întâmpla doar după ce sunt consumate toate etapele de contestare internă.

Deci acest lucru iarăși dă de gândit: de ce s-a folosit această instanță direct și nu s-au folosit căile intermediare de atac, organismele interne?

Va dura mult. În opinia mea, această luptă de gherilă, prin folosirea Justiției de către trădătorii din PNL, cu ajutorul PSD, va dura mult. Eu cred că ne ducem spre 2027. Eu nu cred că instanțele se vor grăbi, pentru că ele vor face ceea ce știu mai bine, adică să amâne aceste termene și verdicte”, a zis Muraru pentru Cotidianul.

Deputatul mai crede că echipa Thuma nu a candidat la ultimul Congres pentru funcții de conducere fiindcă „s-au delegitimat complet”.

„Dar ceea ce nu înțeleg, din păcate, acești oameni este că, indiferent de numărul de spețe pe care le vor avea în Justiție, ei sunt ultraminoritari în PNL. Ei nu rezonează cu absolut nicio majoritate din PNL.

În orice congres vor fi învinși la un scor de forfeit. De asta nici nu s-au înscris la acel congres sau la cele viitoare, asta este estimarea mea, că nu se vor înscrie, pentru că ei s-au delegitimat complet.

Deci acești oameni nu doar că au o istorie de colaborare cu PSD. Vă puteți uita și în județele lor și întotdeauna ei au acceptat o colaborare cu PSD, decât să lupte ca să întărească șansele Partidului Național Liberal, mizele sau obiectivele”, a conchis Muraru.

Echipa propusă de Bolojan la conducere, la Congresul din iunie

Ilie Bolojan a candidat cu moțiunea „Modernizare cu rădăcini” și următoarea echipă:

Dan Motreanu — Prim‑vicepreședinte

— Prim‑vicepreședinte Robert Sighiartău — Secretar General

— Secretar General Vicepreședinți propuși: Mircea Abrudean Ioan Popa Siegfried Mureșan Oana Gheorghiu Alexandru Muraru Dragoș Pîslaru Florin Roman Gabriela Horga



Context. Tabăra Thuma, câștiguri în instanță

Tabăra pro-Bolojan din PNL a pierdut încă o dată în fața taberei anti-Bolojan. Curtea de Apel București a menținut, pe 21 iulie, decizia Tribunalului București de a suspenda deciziile adoptate de PNL în Consiliul Național Extraordinar (CNE) din data de 19 iunie. În cadrul Consiliului, PNL convoca Congresul care a avut loc două zile mai târziu și adopta noul statut.