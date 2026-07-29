Liberalul Alexandru Muraru spune că în PNL va avea loc un nou Congres în care Ilie Bolojan să își reafirme puterea după deciziile instanței care a suspendat efectele modificărilor. Ilie Bolojan ar putea candida cu aceeași echipă propusă, a zis liberalul.
Interviul complet cu Alexandru Muraru va fi publicat la ora 19.00, pe pagina de YouTube, iar mâine dimineață puteți citi un articol integral pe Cotidianul.ro, despre relația PNL cu Nicușor Dan, tensiunile din partid și guvernarea cu PSD.
„Cel mai probabil, vom face nu unul, ci două congrese: pentru aprobarea statutului și, ulterior, pentru repetarea alegerilor interne. Pe moțiune, exact cum a fost acel congres, poate cu același număr de delegați, încă nu știm.
Cred că putem face unul la sfârșitul lui august și celălalt la sfârșitul lunii septembrie. Într-un prim congres, vom aproba noul statut, și ulterior, într-un congres separat, vom face alegerile pe bază de moțiune, pe forma noului statut”, a explicat liberalul.
Alexandru Muraru îi consideră pe colegii anti tabăra anti-Bolojan „trădători”. El acuză că „s-au folosit de rețelele PSD din Justiție și media pentru a comunica”.
„Este fără precedent că, într-un stat NATO, membru al Uniunii Europene, un partid politic să folosească Justiția pentru a da jos Guvernul, pentru a schimba majoritatea, pentru a construi o masă critică într-un partid politic și pentru a bloca activitatea Guvernului”, a spus Muraru.
Războiul dintre tabere se va întinde până în 2027
Liderul PNL Iași spune că opozanții lui Bolojan vor continua cu demersurile de a-l da jos din fruntea partidului. Alexandru Muraru crede că instanțele nu se vor grăbi în a da deciziile, iar războiul dintre tabere va dura până înspre anul 2027.
„Deja au încercat. Contestarea deciziilor pe care noi le-am luat acum câteva zile, de dizolvare a șase organizații, sunt contestate în instanță, ceea ce este iarăși atipic și este împotriva statutului.
Pentru că există cel puțin două instanțe interne, două organisme interne la nivel de Partidul Național Liberal, cum există în toate partidele politice.Și legea partidelor politice spune foarte clar că o astfel de speță, de contestare a unei decizii interne, se poate întâmpla doar după ce sunt consumate toate etapele de contestare internă.
Deci acest lucru iarăși dă de gândit: de ce s-a folosit această instanță direct și nu s-au folosit căile intermediare de atac, organismele interne?
Va dura mult. În opinia mea, această luptă de gherilă, prin folosirea Justiției de către trădătorii din PNL, cu ajutorul PSD, va dura mult. Eu cred că ne ducem spre 2027. Eu nu cred că instanțele se vor grăbi, pentru că ele vor face ceea ce știu mai bine, adică să amâne aceste termene și verdicte”, a zis Muraru pentru Cotidianul.
Deputatul mai crede că echipa Thuma nu a candidat la ultimul Congres pentru funcții de conducere fiindcă „s-au delegitimat complet”.
„Dar ceea ce nu înțeleg, din păcate, acești oameni este că, indiferent de numărul de spețe pe care le vor avea în Justiție, ei sunt ultraminoritari în PNL. Ei nu rezonează cu absolut nicio majoritate din PNL.
În orice congres vor fi învinși la un scor de forfeit. De asta nici nu s-au înscris la acel congres sau la cele viitoare, asta este estimarea mea, că nu se vor înscrie, pentru că ei s-au delegitimat complet.
Deci acești oameni nu doar că au o istorie de colaborare cu PSD. Vă puteți uita și în județele lor și întotdeauna ei au acceptat o colaborare cu PSD, decât să lupte ca să întărească șansele Partidului Național Liberal, mizele sau obiectivele”, a conchis Muraru.
Echipa propusă de Bolojan la conducere, la Congresul din iunie
Ilie Bolojan a candidat cu moțiunea „Modernizare cu rădăcini” și următoarea echipă:
- Dan Motreanu — Prim‑vicepreședinte
- Robert Sighiartău — Secretar General
- Vicepreședinți propuși:
- Mircea Abrudean
- Ioan Popa
- Siegfried Mureșan
- Oana Gheorghiu
- Alexandru Muraru
- Dragoș Pîslaru
- Florin Roman
- Gabriela Horga
Context. Tabăra Thuma, câștiguri în instanță
Tabăra pro-Bolojan din PNL a pierdut încă o dată în fața taberei anti-Bolojan. Curtea de Apel București a menținut, pe 21 iulie, decizia Tribunalului București de a suspenda deciziile adoptate de PNL în Consiliul Național Extraordinar (CNE) din data de 19 iunie. În cadrul Consiliului, PNL convoca Congresul care a avut loc două zile mai târziu și adopta noul statut.
18 comentarii
Prețul oferit României de OMV Petrom (Austria), pentru gazele NOASTRE din Marea Neagra, este de 48,752 euro/Mwh începând din 2027 !. UN JAFFFF…!.
– susțin
Un jeg de medic spunea că încasează 7.000 net și acum apare 20.000 lei net pe Romania Tv! Nu le mai ajunge. Felicitări Bolo! Votez Bolo!
7000 incaseaza o asistenta, au salariiul de la care pleaca, ajunge si la 10 mii. Se dau spagi uriase, de la 10 mii de euro in sus pentru a ocupa posturi de ingrijitori, infirmieri, brancardieri, si tot felul de lipitori.
copilul lovit in cap din aer , o fi fost vre-un rest de la un meteorit
@ În lumea civilizată nu s-a mai văzut așa ceva, un cârd de avocați să nu fie capabili să organizeze un congres legal, ,,de necontestat” ?
Bugetarii au creat o mafie si o coruptie endemica. Aceasta mafie proceseaza interese de partid, a cangrenat politia, justitia, tot aparatul din primarii si toate agentiile centrale si locale. Coruptia nu este generata de cei care lucreaza in economie, ei o intretin pentru ca altfel nu se poate. De la medic la ingrijitor si brancardier iti dau de inteles ca fara spaga nu se poate, de la portar pana la primar iti dau de inteles ca fara spaga nu razbesti, de la politistul rutier pana la cel de crima organizata iti dau de inteles ca totul sta in pixul lor. La fel este in vami, ANAF si oriunde exista un ghiseu in spatele lui sta o tupeista sau un tupeist care fara spaga te zdrentuieste de nu te vezi.
Nu Bolojan, ci Stiuca si psd pun in pericol banii din PNRR. Ei spera ca reprezentantii oamenilor cinstiti si competenti, de teama ca tara va pierde bani, vor ceda guvernarea ma…fiei psd. Speram sa nu se lase inca o data pacaliti. Bolojan a spus initial ca accepta un guvern minoritar psd. Apoi, cand si-a dat seama ce prostie ar fi facut, s-a razgandit.
psd nu trebuie lasat la guvernare.Vrei să îți iasă acele chiftele de dovlecei pufoase la interior și crocante la exterior?
Am așa sentimentul că PNL-ul ăsta e ca o corabie care ia apă și merge în derivă; pe punte a rămas doar o mulțime de șoareci care se organizează grupuri-grupuri spre a stabili cine s-o conducă. Se irosesc energii uriașe, luptele sunt crâncene pànă-ntr-o zi când, coborând sub linia de plutire (de 5%), corabia se scufundă. Și luptele nu mai sunt de folos nimănui.. Și ajung toți înghesuiți pe niște bârne plutitoare, așteptând o altă corabie pe care să se suie…
Prostul moare de grija altuia. Romanul nativ, trebuie sa proceseze si sa se intrebe de ce in 35 de ani in loc sa evoluam, avand toate conditiile, datorii zero in 90 si bogatii naturale de invidiat am involuat, 80 % dintre romani au venituri sub limita decentei, iar 50 % sub limita subzistentei. Un venit de 3000 de lei pe luna nu-ti acopera cheltuielile curente, cele care sa-ti asigure standardul minim de viata. Singurii care traiesc peste limita decentei sunt bugetarii, fara dureri de cap, fara stres, sunt si cei care au creat coruptia generalizata.
Bolojan va invinge tabara Olguta. Pierzatori, pesedistii care au muscat momeala vadimistei.
CASTIGA NICUSOR DAN CA PRESEDINTE LA CONGRES ! CANDIDEAZA SI EL !
Consider ca nu e suficient.
Este necesar minim un congres pe săptămână.
@ Doar în România partidele politice au istorice de ,,târle de hoți”, istoricii încă nu s-au ocupat să facă și istoricul fiecărui partid cu ,,scandalurile” și ,,escrocheriile” pe care ”le-au înfăptuit” ?
Imi pare tare rau ca cel mai valoros om din PNL – dl. Alexandru Muraru – nu va fi secretar general
Și mie îmi pare enorm de rău, plang neîncetat de când am văzut ca a ratat postul…
@ florin- pacat ca Muraru , alias Mahler nu-i secretar general judeci dupa vexler ,nu ?
Unii judeca omul dupa etnie. Sustin teza lui Bolojan, omul trebuie judecat dupa fapte, ori Muraru a demonstrat ca are o minte brici. Nu se potriveste cu lozincile antidemocratice promovate de placuta volvo si ochiul si timpanul.