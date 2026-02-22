Bucureștenii au încredere în Nicușor Dan, dar sunt pesimiști: Ciucu peste Băluță în noul sondaj CURS

Conform sondajului, Nicuşor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenţi, în timp ce 63% exprimă o opinie negativă.

Bucureștenii au încredere în Nicușor Dan, dar sunt pesimiști: Ciucu peste Băluță în noul sondaj CURS

Conform sondajului, Nicuşor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenţi, în timp ce 63% exprimă o opinie negativă.

Preşedintele Nicuşor Dan conduce în topul încrederii în personalităţile politice, cu o cotă de 33%, fiind urmat de primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care se află cu patru procente în faţa principalului său rival politic, Daniel Băluţă, primarul sectorului 4 şi lider PSD Bucureşti.

Premierul Ilie Bolojan ocupă poziţia a cincea în topul încrederii.

Trei sferturi dintre cei chestionaţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşit

Conform sondajului, Nicuşor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenţi, în timp ce 63% exprimă o opinie negativă.

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu adună 29% opinii pozitive, comparativ cu 65% negative, iar principalul său rival politic, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, lider al PSD Bucureşti, este apreciat pozitiv de 25%, faţă de 70% evaluări negative.

Liderul PSD Sorin Grindeanu are 23% opinii pozitive şi 72% negative, liderul PNL, premierul Ilie Bolojan – 22% pozitive şi 74% negative, iar liderul USR, primarul Timişoarei Dominic Fritz este evaluat pozitiv de 19%, în condiţiile în care 73% dintre respondenţi exprimă o părere negativă.

”Per ansamblu, datele indică o percepţie critică asupra clasei politice, indiferent de zona din care provin”, notează autorii sondajului.

