Premierul Ilie Bolojan ocupă poziţia a cincea în topul încrederii.

Trei sferturi dintre cei chestionaţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşit

Conform sondajului, Nicuşor Dan este evaluat pozitiv de 33% dintre respondenţi, în timp ce 63% exprimă o opinie negativă.

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu adună 29% opinii pozitive, comparativ cu 65% negative, iar principalul său rival politic, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, lider al PSD Bucureşti, este apreciat pozitiv de 25%, faţă de 70% evaluări negative.

Liderul PSD Sorin Grindeanu are 23% opinii pozitive şi 72% negative, liderul PNL, premierul Ilie Bolojan – 22% pozitive şi 74% negative, iar liderul USR, primarul Timişoarei Dominic Fritz este evaluat pozitiv de 19%, în condiţiile în care 73% dintre respondenţi exprimă o părere negativă.

”Per ansamblu, datele indică o percepţie critică asupra clasei politice, indiferent de zona din care provin”, notează autorii sondajului.