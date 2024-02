Căderea Romei, ediția modernă

Marți, 6 februarie, congresmenii republicani, care dețin majoritatea în Camera Reprezentanților, au ratat impeachmentul secretarului pentru Securitate Internă din SUA, Alejandro Mayorkas. El este acuzat că „refuză să aplice legile federale ale imigrației” și pentru „violarea încrederii publice”. Trei reprezentanți republicani au votat împotriva partidului lor și în acest fel Partidul Republican a înregistrat o înfrângere usturătoare. Legea federală prevede, într-adevăr, că guvernul nu trebuie să permită intrarea în SUA a niciunui imigrant ilegal. Președintele și echipa sa guvernamentală nu trebuie să primească un vot special din partea Congresului pentru a acționa în acest sens.

Dacă votul pentru impeachment ar fi trecut, destituirea lui Mayorkas ar fi ajuns în Senat, unde senatorii democrați care trebuie să candideze în acest an pentru realegere ar fi fost într-o situație delicată – dacă ar vota împotriva impeachentului, alegătorii i-ar putea taxa grav la alegerile din toamnă, pentru că imigrația este tema electorală numărul unu în America.

Administrația Joe Biden vorbește despre un șantaj al Partidului Republican, care condiționează aprobarea fondurilor de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina de o acțiune decisivă împotriva imigrației ilegale. Însă președintele SUA este obligat prin lege să acționeze împotriva imigrației ilegale. Împreună cu un grup de senatori republicani neoconservatori, democrații din Senat au reușit să ajungă la un ”acord” privind imigrația, care să duca la deblocarea fondurilor pentru Ucraina. Este însă un acord socotit catastrofal de tabăra pro-Trup a partidului, pentru că ar permite intrarea a până la 5.000 de imigranți ilegali pe zi in SUA și s-ar putea ajunge la circa 2 milioane de imigranți într-un an, de două ori mai mult decât în timpul președinților George W. Bush și Barack Obama.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a declarat că acest acord s-a născut mort, pentru că, deși poate trece de Senat, va fi blocat în Cameră. ”Dezertarea” a trei republicani la votul de marți pare însă să deschidă calea către o nouă surpriză, în cazul in care acordul pentru imigrație va ajunge în Cameră.

Poate că un un episod din lunga serie de probleme create de imigrația ilegală poate demonstra mai bine de aceasta a devenit o temă majoră pentru alegerile din 2024 din SUA.

Doi polițiști newyorkezi au fost bătuți de un grup de imigranți, în Times Square. S-a întâmplat pe 27 ianuarie, când polițiștii au încercat să-l rețină pe unul dintre tineri. Incidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere și în acest fel autoritățile au stabilit că patru dintre atacatori fuseseră acuzați în aceeași săptămână pentru agresarea altui polițist.

Cazul a devenit un subiect de dispută politică în momentul în care s-a aflat că suspecții au fost eliberați fără cauțiune, procurorii argumentând că mai trebuie să adune probe împotriva imigranților. Doar unul dintre ei a rămas în arest, pentru că magistrații au stabilit pentru el o cauțiune de 15.000 de dolari. New York Post și Fox News scriu că atacatorii sunt imigranți ilegali și că toți cei eliberați au luat drumul Californiei, un stat cu o atitudine au autorităților și mai permisiva decât în New York.

O reprezentantă în Congresul SUA din partea statului New York a declarat că ”este absolut dezgustător ca niște oameni care se află în această țară, unde sunt adăpostiți pe banii contribuabililor, arată atâta lipsă de respect pentru legile noastre și pentru oamenii legii”. Doi dintre imigranții reținuți după incidentul din Times Square au rânjit arătând degetul mijlociu în fața camerelor de luat vederi. Un reprezentant al sindicatului polițiștilor a cerut explicații pentru eliberarea suspecților care au plecat apoi repede spre California.

Potrivit Washington Examiner, imigranții eliberați, despre care oficialii spune că sunt din Venezuela, au primit bilete de autocar pentru California din partea unui ONG religios, dând nume false.

Polițiștii din New York au explicat că nici ei, nici colegii lor din alte state americane, nu îi pot retine pe cei eliberați fără cauțiune, pentru că trebuie să opereze cu presupunerea că aceștia se vor întoarce la New York pe 4 martie, atunci când judecătorii au fixat data procesului. Însă șansele ca aceasta să se întâmple sunt aproape zero, câtă vreme cei patru imigranți au folosit nume false pentru a ajunge in California.

Iar California este un ”stat sanctuar” pentru imigranți, unde cooperarea dintre poliție și autoritățile pentru imigrație este foarte redusă. În California, polițiștii nu pot reține imigranți ilegali pentru a-i deporta, dacă nu au un mandat judecătoresc. Iar, de pe 1 ianuarie, imigranții pot avea acces la sistemul public de sănătate din California, estimându-se că asta i-ar costa pe contribuabili peste 3 miliarde de dolari în acest an. Se mai adaugă ajutoare financiare pentru imigranții cu dizabilități și educație în școlile publice.

La o zi după incidentul din Times Square, trei militari americani și-au pierdut viața în urma unui atac cu dronă executat de o miliție șiită asupră unei baze militare americane din Iordania. Imediat după acest atac, administrația Biden a anunțat că are în vedere o ripostă dură, au urmat 85 de lovituri cu rachete asupra milițiilor din Irak și Siria, iar secretarul Apărării a declarat că ”aceste este începutul”.

Un articol publicat de Takimag arată că în acest an, în afara granițelor Statelor Unite, cetățeni din state ale lumii a treia au ucis trei militari americani. Pe de altă parte, cetățeni ai statelor din lumea a treia au ucis, tot de la începutul acestui an, 150 de americani chiar în Statele Unite. În anul ce a trecut, Serviciul de Imigrare din SUA a prins peste 1300 de imigranți condamnați pentru crimă și alți 390 ale căror dosare pentru crimă se judecă. La 1700 de crime, înseamnă că cinci americani sunt uciși în fiecare zi de către aceste elemente din rândul imigranților.

”Că oamenii din lumea a treia sunt chiar lângă noi nu ține de vreo alegere, însă de ce trimitem trupe americane în mijlocul celor din lumea a treia de pe alte continente? De ce cheltuim sute de milioane de dolari pentru programul de Securitate al frontierelor Iordaniei într-un moment în care America este invadată de străini? Aceste desfășurări de trupe nu le aduc mai multa siguranță americanilor, ci risca să înfurie populația. În loc să-și pună aceste întrebări, republicani precum Nikki Haley spun că președintele Biden este «4slab» și «speriat până și de umbra sa» pentru că nu a ripostat mai repede și mai dur la atacul din Iordania. «Când a mai permis America ca fiii și fiicele sale să primească asemenea lovituri?», se întreabă Nikki Haley. Răspunsul este simplu: de cinci ori pe zi, chiar aici în America”.

”Americanii văd în orice fermier care protestează în din Europa și aiurea un fel de nou Hitler pe care doar Statele Unite îl pot opri. Însă niciuna dintre aceste mișcări nu este Al Treilea Reich. Mai important este că America este invadată de bande de oameni nevoiași și înapoiați cultural. Ne temem de germani? Dacă America ar fi invadată de ei, măcar am ști că lucrurile or să meargă bine. Acum nu putem nici măcar să întreținem drumurile, metroul, rețelele electrice și canalizarea construite de generațiile trecute.

La momentul celui de Al Doilea Război Mondial nu aveam de ce să ne temem de o invazie a lumii a treia, pentru că atunci America nu avea un stat asistențial. Până la programul Great Society al lui Lyndon Johnson, toți analfabeții care ar fi intrat în America ar fi murit de foame. Acum, autoritățile îi primesc cu telefoane mobile, cu cazare, cu asigurări medicale scumpe și cu promisiunea asistenței pe viață. Toate plătite de contribuabili. Este ediția modernă a căderii Romei: romanii le oferă barbarilor câte un iPhone gratis.

Vrem frontiere deschise? Atunci să ne întoarcem la sistemul social din anii 1940. Însă asta nu se poate, deoarece cei din lumea a treia deja trăiesc și votează în SUA”.