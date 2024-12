(VIDEO) Călin Georgescu: „Mă voi implica direct. Războiul din Ucraina va lua sfârșit”

Candidatul independent la președinție, Călin Georgescu, a abordat mai multe teme la „Marius Tucă Show”.

El a declarat că în primul tur poporul a arătat că dorește o schimbare profundă.

„Prima observație e trezirea în conștiință. De 1 decembrie am trăit Deșteptarea. E uimitor că majoritatea clasei politice nu a înțeles acest lucru, că poporul român dorește o schimbare, o schimbare profundă”, a spus Georgescu invitat la „Marius Tucă Show”.

„A doua observație: am asistat la falimentul clasei politice. Apoi, am asistat la dezumanizarea oamenilor: Am fost la vot, erau în școala respectivă în jur de 30 de jurnaliști, ieșisem deja de la vot când o jurnalistă a fost trasă cu o brutalitate de neimaginat. A trecut o secundă sau două când credem că cineva o ridică. Nimeni nu a schițat niciun gest, m-am dus să o ridic”, a declarat Călin Georgescu.

Acesta a fost întrebat dacă este pro-Putin și pro-Rusia.

„În primul rând sunt pro-român, așa am fost întotdeauna. Nu doresc să scot România din UE sau NATO, așa cum fals am fost acuzat. Dar vom negocia doar interesul românesc, vom sta în picioare, nu în genunchi, în orice întâlnire internațională. Clasa politică nu a știu să negocieze, a avut mereu un complex față de Vest, acest lucru va înceta”, a răspuns Călin Georgescu.

La fel ca Donald Trump, Călin Georgescu a afirmat că poate face pace în Ucraina.

„Ca să ai o relație cu vecinii pleacă de la pacea între vecini. Nu există altă formă de discuție, niciuna. Strategia păcii este esențială. Oricând se poate găsi o soluție, iar pe fondul existent astăzi în lume, ca să nu mai zic în zona noastră, care este de neacceptat ce se întâmplă, să ai război la granița țării, să poată să fie un potențial război nuclear. Nu există așa ceva. Mă voi implica direct. Războiul din Ucraina va lua sfârșit, neîncetat. Eu vreau să vă spun că trebuie să te bazezi pe dialog, pe diplomația continuă și sunt hotărât să fac ceea ce au făcut înaintașii mei mari și România să devină o voce în care punctează pacea în lume. Poate această pace se va întâmpla prin aportul României”, a afirmat Călin Georgescu.

