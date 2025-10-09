Cât ne costă lumina parlamentarilor? Suma e uriașă

Camera Deputaților a scos la licitație în SICAP un contract de 18 milioane lei pentru achiziționarea de electricitate necesară pentru alimentarea clădirii (fosta Casa Poporului) și a parcării subterane pentru tot anul 2026. Criteriul de atribuire a contracutlui este cel mai bun raport calitate – preţ.

Cantitatea estimată a consumului de energie pentru Palatul Parlamentului, timp de un an, este de 14.600 MWh profilat JT (joasă tensiune).

Actualul furnizor pentru Camera Deputaților este Hidroelectrica, care a câștigat anul trecut o licitație similară pentru un preț negociat de 12,6 milioane lei. Practic, pentru anul viitor, deputații au bugetat o sumă necesară achitării facturii la curent mai mare cu 50% față de acest an.

Per total, întreținerea clădirii Palatul Parlamentului costă bugetul de stat circa 50 de milioane de euro anual.