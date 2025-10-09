Cât ne costă lumina parlamentarilor? Suma e uriașă

Camera Deputaților a scos la licitație în SICAP un contract de 18 milioane lei pentru achiziționarea de electricitate necesară pentru alimentarea clădirii (fosta Casa Poporului) și a parcării subterane pentru tot anul 2026. Criteriul de atribuire a contracutlui este cel mai bun raport calitate – preţ.
Cantitatea estimată a consumului de energie pentru Palatul Parlamentului, timp de un an, este de 14.600 MWh profilat JT (joasă tensiune).
Actualul furnizor pentru Camera Deputaților este Hidroelectrica, care a câștigat anul trecut o licitație similară pentru un preț negociat de 12,6 milioane lei. Practic, pentru anul viitor, deputații au bugetat o sumă necesară achitării facturii la curent mai mare cu 50% față de acest an.
Per total, întreținerea clădirii Palatul Parlamentului costă bugetul de stat circa 50 de milioane de euro anual.
cam 6000E per parlamentar. Dar si se merita, chiar se merita!..