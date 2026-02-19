Ce a răspuns Nicușor Dan despre faptul că Trump l-a numit premier

De Madalina Bahrim
Ce a răspuns Nicușor Dan despre faptul că Trump l-a numit premier

Află de aici ce a răspuns Nicușor Dan despre faptul că Trump l-a numit premier. Momente comice la Consiliul de Pace al lui Donald Trump.

La Washington a avut loc prima reuniune a Consiliului pentru Pace, prezidată de Donald Trump, iar România a fost prezentă în calitate de observator, reprezentată la cel mai înalt nivel de președintele Nicușor Dan. Doar că evenimentul nu a fost scutit de momente controversate. Liderul de la Casa Albă l-a numit pe șeful statului premier.

Întrebat de jurnaliști cum comentează acest moment, șeful statului spune că… se mai întâmplă! Dar mai spune ceva: nu este timpul pierdut!

Întrebare: Președintele Trump v-a spus prim-ministru. Cum comentați?

„Nu e timpul pierdut. Se mai întâmplă” – a declarat președintele Nicușor Dan.

Desantul președintelui român la Consiliul Păcii a provocat multe zâmbete prin prisma greșelii președintelui Trump, care l-a demis pe Nicușor Dan la rangul de premier.

Trecând peste aceste caracteristici ale modului extrem de personal al liderului de la Casa Albă de a se exprima, rămâne de văzut care vor fi efectele acestui discur de două minute și 9 secunde.

Află de aici ce a declarat Prim-ministrul Dan din România la Consiliul Păcii. Ce ne vor aduce cele 2 minute și 9 secunde?

