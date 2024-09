Cititorii spun. ”Da, s-au rupt baraje… șpaga este sfântă„

nicu olahus Da, s-au rupt baraje cu autorizatii naspa ! Coruptie ! Asta-i, la varful Ministerului Mediului si Consiliului Judetean Galati. Au dat AUTORIZATII pentru construirea a doua amenajari piscicole uriase(peste 1,4 milioane metrii cubi de apa) cu diguri mari dar subrede in amontele localitatilor ! Cei care au dat autorizatiile sunt infractori, criminali. Ce este la varful Minist. Mediului toata lumea stie: spaga este sfanta ! Probabil si la varful Cons. Jud.

plavanis ot sighii Da, în contextul schimbărilor climatice ați băgat-o repede la înaintare, fără a face nimic preventiv, ministerul mediului(și nu numai)i în RO existînd degeaba, fiind sinecura celor din partide indiferent de culoare !

VORBE GOALE Trebuia adusa apa pentru oameni si apa pentru animale plus haine paturi si hrana rece pentru 2 saptamani.

Satul ala trebuie mutat pe deal si acolo facuta balta de peste. Trebuie inceput cu mutarea soselei pe dea a primariei si scolii si dat locuri de casa la fiecare pe deal. La a nu se inunda iar.

Aceste inundatii sint datorita faptului ca autoritatile care conduc nu sint interesate ca sa previna aceste evenimente luind masuri inainte de consolidare si indiguire ,la fel de surse pt. scurgerea apei foarte rapid atunci cind ploua in cantitati mari.Cu conceptiile ca ,merge si asa aplicate de cei care au fost alesi sa conduca, vom avea incontinuare asemenea situatii catrastrofale.Daca toate sistemele de scurgere ,indiguire sau alte lucrari preventive in cazul unor caderi neobisnuite de ploie functionau perfect ,nu aveam aceasta catastrofa.Statul roman in loc sa investeasca bani in asemenea lucrari care sa protejeze casele oamenilor si viata lor ,arunca banii pe armament sau cumpara cu bani foarte multi dupa care doneaza gratis Ukrainei.

Subiectiv Este o intrebare buna. Cine l-a auzit mai demult pe generalul Strainu vorbind despre arme secrete care provoaca dezastre naturale poate gasi o varianta de raspuns. Mai nou se intampla in lume tot felul de catastrofe in premiera. Johanis a bagat Romania intr-un razboi periculos.

parere…Nu afirm că, indiferent de ploaia căzută, dar o paralelă între ani, înainte de 1989 și actualitatea lui 2024, arată clar, că, acele rigole pentru scurgerea apei de ploaie sunt mult prea mici, sunt minuscule pentru a prelua apa de ploaie sau in urma exploziei unei conducte de apă sub presiune! Totul e strict in bătaie de joc, favorabil escrocilor care se completează din orice resursă financiara captată.

parere(… ), cred că de un an „se schimba cursul apelor, adică, unde e cursul apelor acum, va fi ‘sosea’ și invers”, problema va fi pentru clădiri care, ‘ori se dărâmă ori se scufunda’ de la atâta apă și prea mare greutate a clădirilor dese construite pe spatiu mic fara fundații. Întreb și eu: cate semne mai trebuiesc sa arate vremurile pentru că, escrocii din politica românească să ia măsuri privind construcțiile de clădiri aiurea și dese?! Zilele astea in București, a fost un șoc pentru mine, am făcut paralelă între 1990 și actualul 2024, nu exista spatii verzi reale cate construcții aiurea și fără aspect luminos, vitalitate, speranța de orice bun și bine, totul blocaj fara Luminița de la capătul tunelului! Pentru mine, a fost un șoc de moment! Nu știu cum pot trai bucureștenii în asemenea condiții, sincer!



Apa a venit din nori și a adus mâlul de pe dealurile din jur.

Romanii sunt lipsiti de spirit civic, in cazul inundatiilor, daca localnicii proprietari de case, s-ar fi mobilizat cu mult timp inainte de revarsarea apelor, si ar fi facut lucrari de consolidare a drumurilor, inaltare a caselor, de protejare a localitatilor – nu s-ar fi produs aceste catastrofe. Dar, romanii se aduna doar la un cazan cu tzuica, la o incaierare cu bate si lopeti, la o paranghelie cu bautura pana cad pe jos. Munca e grea si necesita obisnuinta.

Asa, și?Ce comentarii! Nu am pomenit asemenea oameni! Totul va pute, nimic nu va convine…Nu aveți empatie față de oamenii care sunt în asemenea situație critica și faceți mișto de armată. Când sunt dezastre, calamități etc., cine vine în ajutor? Voi? Nu va este rușine? Nici în asemenea situații nu va lăsați de nărav. Degradarea a ajuns la cote alarmante. Imoralitatea depășește dezastrele naturale. Cu asemenea oameni, ne mai miram ca suntem în coada Europei? O țară este definită și percepută datorita cetățenilor ei.Mai spuneți ca sunteți patrioți, creștini…Faptele va contrazic.

Miorița Acum curg vești din tara prin Ardeal despre valurile de apa.

5000 de case inundate, au tb să spargă acoperișurile să scoată oamenii din case, 2 baraje distruse, morți, inundații catastrofale, ce e în România e dezastru.

Să ne rugăm pentru cei vii și cei morți, DRAGILOR!

Lasa pe Ciuca, nu e asa important! De ce nu esti tu acolo sa ma salvezi? Daca imi intra apa in nas si in urechi?

Esti sau nu esti paznicul cel bun? Si daca esti, de ce stai degeaba?



tantarul azorel Ploua enorm de mult in timp scurt si pamantul se comporta ca un tobogan din cauza uscaciunii extreme. E timpul sa vedeti ce e evident si sa lasati conspiratiile idioate la o parte

Maxtor -e ca cu covidu….a venit si gata!

caca macaPonta „fă Doina” nu era pe acolo?

Ce drecului au făcut primarul sau primarii din Galați ? In ultimii 30 de ani.

Viva Zapata Cineva face geo-inginerie in habitatul nato?

Totusi. Nu zice nimeni ca Johanis sa fie in teren (ar fi inutul) dar la birou poate ca da. Ar fi dat un exemplu puturosilor din guvern care isi vad linistiti de ‘weekend’. Oamenii aia incercati ar fi simtit o atentie din partea celor mari.