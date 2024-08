Ce nume a pus pe masă Ciolacu la Bruxelles

Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a întâlnit, joi, cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează la Bruxelles, discuţiile vizând priorităţile viitoarei Comisii Europene, stadiul implementării PNRR şi nominalizarea comisarului european din partea României.

Ciolacu a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, ce propunere a făcut pentru funcţia de comisar european.

„În ceea ce priveşte comisarul, nu e prima oară când o spun, am mers cu un nume. El este actualul vicepreşedinte al Parlamentului European, domnul Victor Negrescu. Normal că ne-am făcut şi un calendar, eu sper ca cel târziu luni să înaintăm propunerea din partea Guvernului României. Acest atribut este exclusiv al prim-ministrului, dar, cum este şi normal, şi deja am şi stabilit cu domnul preşedinte Nicolae Ciucă, vom avea o discuţie în următoarele zile. De asemenea, instituţional, dacă dorim o anumită normalitate, voi avea o discuţie şi cu preşedintele României, deoarece acesta este reprezentantul României în Consiliul European”, a spus Ciolacu.

Premierul a mai declarat că discuţiile cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au vizat, între altele, renegocierea PNRR, cu solicitarea de reducere de 10% din componenta de împrumuturi, precum şi viitorul acord cu Comisia privind reducerea deficitului bugetar.

„Am avut o discuţie, aş spune foarte aplicată, cu doamna preşedinte al Comisiei Europene, nou aleasă; cum este şi normal, am discutat despre viitorul comisar european din partea României, am discutat despre portofoliul viitorului comisar din partea României, am discutat despre renegocierea PNRR-ului, lucru pe care dumneavoastră îl cunoaşteţi, cu solicitarea de reducere de 10% din componenta de împrumuturi”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a adăugat că a existat şi o discuţie mai tehnică cu preşedinta CE despre cererea de plată numărul 3 din PNRR.

„Am discutat, chiar mai tehnic, cu doamna preşedinte şi despre cererea de plată numărul 3″, a spus Ciolacu.

Premierul a precizat că a înaintat în cadrul discuţiilor propunerea unui nou acord privind deficitul României, care să se întindă pe 7 ani.

” Am discutat, de asemenea, cum era şi normal, despre un nou acord în ceea ce priveşte deficitul României, de această dată venind cu propunerea de a avea un acord pe şapte ani, şi am explicat foarte clar de ce ne dorim acest lucru, pentru că cele mai mari investiţii vor urma în anul 2025 şi în 2026. După cum bine ştim, PNRR-ul are un deadline la sfârşitul anului 2026 în ceea ce priveşte investiţia”, a declarat Ciolacu.

Premierul a menţionat că a prezentat în cadrul întâlnirii şi un stadiu al investiţiilor în infrastructura rutieră şi feroviară.

” Infrastructura rutieră, prima propunere a fost din partea României să avem o sumă alocată de aproximativ 13,7 miliarde de euro. Aprobarea finală a fost în jur de 7 miliarde. Diferenţa reprezintă cofinanţarea din partea statului român. Normal că dacă dorim să finalizăm, am înţeles de la domnul Grindeanu, astăzi, că am ajuns la 900 km în lucru şi în licitaţie de drum expres şi de autostrăzi, atunci efortul bugetar din partea statului român este de aproximativ 60% ca şi cofinanţare. Normal că aceste investiţii aduc domnului Boloş, la Ministerul Finanţelor, impozite şi taxe mai mari, şi de aceea se şi vede pe acest trimestru că are depăşiri de plan – datorită acestor investiţii majore în infrastructura din România, mult aşteptate de către români”, a explicat Ciolacu.