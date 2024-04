Cel mai căutat american prins la Roma. Venea din Moldova

Cel mai căutat american a fost prins în Piața Sf. Petru din Roma. Bărbatul despre care s-a aflat că venea din Moldova avea asupra sa trei cuțite lungi de 20 cm, a declarat joi o sursa judiciara, potrivit Reuters.

Bărbatul a fost identificat drept Moises Tejada, care este clasificat drept violent de unitatea de investigatii a serviciului inchisorii de stat din New York. El figureaza printre cei mai cautati indivizi ai departamentului.

Piata Sf. Petru era plina de pelerini si turisti, Papa Francisc tinand miercuri o audienta generala. Nu era clar daca Tejada, care are condamnari pentru talharie si rapire, a reprezentat vreo amenintare la adresa Papei.

Anchetatorii au constatat ca acesta a sosit recent la Roma din Moldova, petrecand anterior timp in Ucraina, unde le-a spus anchetatorilor ca se afla din 2022 luptand impotriva invaziei ruse, potrivit La Repubblica.

Tejada a fost eliberat conditionat din Sullivan Correctional Facility, o inchisoare de maxima securitate la nord de New York City, in martie 2022. Un mandat de readucere a acestuia in arest pentru incalcarea conditiilor de eliberare conditionata a fost eliberat sapte luni mai tarziu, dupa ce nu s-a prezentat la ofiterul sau de eliberare conditionata.