CFR SA a semnat contracte de peste 957 de milioane de lei pentru modernizarea semnalizării feroviare

CFR SA a semnat două contracte în valoare totală de peste 957 de milioane de lei fără TVA cu o asociere condusă de Siemens Mobility pentru modernizarea semnalizării feroviare în Regionalele Cluj și Timișoara.

Stefan Lupu - Reporter special
CFR SA a semnat contracte de peste 957 de milioane de lei pentru modernizarea semnalizării feroviare

CFR SA a semnat două contracte în valoare totală de peste 957 de milioane de lei fără TVA cu o asociere condusă de Siemens Mobility pentru modernizarea semnalizării feroviare în Regionalele Cluj și Timișoara.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a semnat marți două contracte majore destinate modernizării instalațiilor de semnalizare pe mai multe sectoare feroviare din raza Sucursalelor Regionale de Căi Ferate Cluj și Timișoara. Valoarea totală a investițiilor se ridică la circa 957 de milioane de lei fără TVA, lucrările urmând să fie executate de o asociere de firme condusă de gigantul Siemens Mobility.

Detaliile celor două contracte câștigate de asocierea condusă de Siemens Mobility

Licitațiile au fost adjudecate de asocierile formate din Siemens Mobility S.R.L. (lider), IMSAT S.A. și Elsitel Elektromekanik Insaat Proje Ticaret Ve Sanayi A.S. Obiectivul principal al acestor proiecte este creșterea eficienței economice, optimizarea traficului feroviar și ridicarea standardelor de siguranță prin înlocuirea echipamentelor învechite cu soluții digitale moderne, precum notează news.ro.

  • Primul contract (Lotul 2 – Sectoare CF): Are o valoare de 822.652.514,57 lei fără TVA și vizează proiectarea și execuția lucrărilor pentru infrastructura din regiunile Cluj și Timișoara. Printre sectoarele și stațiile vizate se numără Sărățel – Dej, Deda – Sărățel, Săcuieni Bihor – Carei, General Gheorghe Avramescu – Satu Mare – Porumbeşti, Timișoara Sud – Voiteni – Stamora Moravița, Reșița Sud – Caransebeș și Sântana – Ciumeghiu. 157.099.482 de euro, fără TVA

  • Al Doilea contract (Centralizări electronice): Are o valoare de 135.199.228,33 lei fără TVA și prevede realizarea centralizărilor electronice în șase stații importante de pe raza Regionalei Cluj: Buşag, Acâş, Vişeu de Jos, Diosig, Biharia şi Halmeu. 25.818.374 de euro, fără TVA.

Termene de execuție și beneficii operaționale

Pentru ambele contracte semnate, durata totală stabilită prin graficul de implementare este de 30 de luni. Această perioadă este împărțită în mod strategic: primele 9 luni sunt alocate activității complexe de proiectare și obținere a autorizațiilor de construire aferente, în timp ce restul de 21 de luni sunt rezervate execuției efective a lucrărilor și realizării testelor riguroase la terminarea acestora. De asemenea, constructorii și-au asumat o perioadă extinsă de garanție de 60 de luni pentru toate intervențiile efectuate.

Reprezentanții CFR SA subliniază că implementarea acestor sisteme moderne de centralizare electronică va permite comandarea și verificarea centralizată, din puncte specializate, a semnalelor și a macazurilor utilizate în organizarea traficului. Această tehnologie va reduce semnificativ operațiunile manuale executate local, va spori capacitatea de coordonare a circulației trenurilor și va diminua considerabil riscurile operaționale generate de uzura echipamentelor vechi. Pe termen lung, proiectele vor asigura conexiuni mai rapide pe rutele vizate și o integrare facilă a instalațiilor în centrele moderne de management al traficului.

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3 comentarii

  1. Important e parandaratul ca de modernizare se vor ocupa colectionarii de fier vechi si cabluri din cupru
    Daca au speriat ei calea de rulare de la Sadu,va dati seama,aia modernizare

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  2. pana ajungem la faliment, ca CFR marfa! A verificat cineva uregenta, preturile, firmele ce se ocupa de reparatii? Si cine sa-ii verifice, aia care nu nu stiu formula chimica a apei?

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