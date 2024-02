CIA în fosta URSS: Succes operativ, fiasco politic

”Am cerut SUA să nu sprijine terorismul și separatismul. Dar au continuat să o facă, cu sprijin politic, informativ, financiar, chiar și sprijin militar din SUA și de la sateliții americani pentru grupările teroriste din Caucaz. Am ridicat problema cu președintele SUA, i-am arătat dovezi și mi-a spus: ”I’ll kick their ass!”. Am așteptat un răspuns. I-am spus directorului FSB să scrie la CIA. Am primit răspunsul, e în arhive. CIA a spus că lucrează cu opoziția din Rusia, cred că asta e bine și vor continua să facă asta. Ridicol. Ne-am dat seama că a ieșit și asta din discuție”, a spus Putin în interviul cu Tucke Carlson.

Carlson: Credeți că CIA încearcă să va dea jos de la putere?

Putin: Firește că asta au urmărit în cazul teroriștilor din Cuacaz.

Un alt moment important este cel în care a fost creat sistemul de apărare antirachetă al SUA. Le-am spus foarte serios să nu o facă. Când am fost invitat de președintele Bush senior la casa sa de pe țărmul oceanului, am avut o discuție foarte serioasă cu Bush Jr. și echipa sa. Am propus o apărare antirachetă comună a SUA, Europei și Rusiei. Credeam că, dacă este construită unilateral, ne va amenința securitatea, deși SUA susțineau ca este îndreptată spre Iran. M-a întrebat dacă vorbesc serios. Am spus că da. Apoi au venit secretarul Apărării, fostul șef CIA Robert Gates, și secretarul de Stat Rice și mi-au spus că sunt de acord, dar cu câteva excepții inacceptabile.

Carlson: Mi-ați dat deja două exemple în care președinții SUA spun un lucru, însă sunt contraziși de cei din agenții. Se pare că nu suntem conduși de cei pe care îi alegem.

Putin: Așa este. Propunerea noastră a fost respinsă. Am spus că va trebui să adoptăm contramăsuri. Și am fabricat rachete hipersonice intercontinentale.

Carlson: Sugerați că președintele SUA acționează în interesul electroratului, dar deciziile nu sunt luate de lider, ci de elita conducătoare. Car sunt acei centri de putere în SUA? Cine ia, de fapt, deciziile?

Putin: Nu știu. America este o țară complexă. Este conservatoare, dar se schimbă repede. Cine decide în alegeri? Este greu de știut, câtă vreme fiecare stat are propriile legi. Unii pot fi excluși din alegeri în anumite state. E un sistem electoral pe doua paliere, e greu de înțeles.

De ce atât de multă presiune pe Rusia? Printre altele, cred că din cauza unor capacități de producție excesive create în confruntarea cu URSS. Au fost multe centre create și mulți specialiști americani pe URSS, oameni care nu puteau face altceva. Au convins conducerea politică că este necesar să păcălească Rusia, să o spargă, să creeze mai multe entități cvasistatale și să le supună într-o formulă divizată, pentru a le folosi potențialul într-o viitoare confruntare cu China. Este o greșeală, ar trebui să terminăm cu asta. Ar trebui forțe noi, proaspete, oameni care să privească înainte și să înțeleagă ce se întâmplă în lume.

Putin a mai vorbit despre o operațiune importantă a CIA, de data aceasta în Ucraina, cea de la care a plecat războiul din Donbas, război pe care, spune președintele Rusiei, așa-zisa operațiune militară speciala din Ucraina încearcă să-l oprească.

Putin: Inițial, lovitura de stat din 2014 a provocat conflictul. Franța, Germania și Polonia au fost garanții documentului semnat de președintele Viktor Ianukovici și opoziție. Cu toate acestea, opoziția a dat lovitura de stat. Iar aceste tari s-au prefăcut că nu-și aduc aminte că sunt garanți ai unei reglementări pașnice. Ianukovici nu avea cum să câștige alegerile ce ar fi urmat. Atunci de ce să dai lovitura de stat, să ameninți Crimeea, să ataci civilii în Donbas?

CIA și-a făcut treaba, lovitura de stat a reușit și îmi amintesc că unul din subsecretarii de Stat ai SUA a spus că a costat 4 miliarde de dolari. Dar greșeala politică a fost colosală. Putea fi făcut legal, fără victime fără acțiune militară, fără să piardă Crimeea. Nu ne-am fi gândit să mișcăm un deget, dacă nu ar fi fost evenimentele sângeroase din Maidan. Iar asta pentru că, după căderea URSS, am fost de acord ca granițele noastre să se oprească la granițele celorlalte foste republici sovietice. Însă nu am fost de acord cu extinderea NATO. Mai mult, nu am fost de acord ca Ucraina să adere la NATO. De decenii, le cerem să nu facă asta.

Cât despre ce a declanșat ultimele evenimente, actualul regim din Ucraina a declarat că nu va implementa Acordurile de la Minsk, semnate după evenimentele din 2014. În urmă cu un an, liderii Germaniei și Franței au spus întregii lumi că au semnat Acordurile de la Minsk, însă nu au intenționat niciun moment să le aplice.

Carlson: A vorbit cineva din SUA cu dvs. Ați avertizat pe cineva de la Washington despre ce se va întâmpla dacă SUA continuă să militarizeze Ucraina?

Putin: Am vorbit despre asta mereu. Am cerut încetarea acestei tendințe. Nu știam cum vom implementa Acordurile de la Minsk, dar doream să o fac. Erau acorduri grele pentru Ucraina, pentru că implicau un statut special pentru Donbas. Dacă reușeam să-i convingem pe cei din Donbas să se întoarcă la Ucraina, lucrurile s-ar fi liniștit treptat. Când urmau să curgă din nou pensiile și beneficiile sociale, piesele s-ar fi așezat la locul lor. Dar nu au dorit asta. Au dorit doar utilizarea forței.